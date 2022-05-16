Дівчинка, якій у голову влучив уламок снаряда, возз'єдналася з сім’єю. ФОТО

Софійка з Миколаївщини, яка дивом вижила після потрапляння уламку російського снаряда в голову, нарешті зустрілася з братиком.
Про це повідомив колишній Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Зараз він очолює благодійну організацію "Спасемо Україну".
За його словами, діти не бачилися від початку повномасштабної війни в Україні.
"Сьогодні трапилося ще одне диво: братик і сестричка, які не бачилися від початку війни, нарешті зустрілися! Моя команда "Спасемо Україну" провела цілу спецоперацію, аби об'єднати родину, що пережила справжнє пекло на землі", – розповів ексуповноважений з прав дитини.
|13-річна Софійка вперше після початку повномасштабної війни зустрілася з братиком. Фото: Микола Кулеба
Тепер дівчинка разом з мамою та братиком, за словами Кулеби, проживатимуть у його будинку. Він запевнив, що сім'ю забезпечать усім необхідним, аби діти разом з мамою змогли оговтатися після пережитого.
"Того ранку, 5 березня, вони з мамою заклеювали вікна, щоб вберегти себе й будинок від ударної хвилі. В цей час рашисти скинули бомби на їхнє село.
Останнє, що дівчинка почула тоді свист ракети і мамине "Втікай!", – нагадав трагічні обставини ураження дитини Кулеба.
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13-річна Софійка жила з уламком ворожого снаряду в голові аж чотири тижні. Однак команді лікарів з "Охматдиту" вдалося дістати уламок, що пройшов через скроню дитини і застряг між півкулями головного мозку.
|Уламок снаряду застряг між півкулями мозку дитини. Фото: МОЗ
Увесь цей час у дівчинки дуже боліла голова і майже не рухалися праві рука та нога. За словами Миколи Кулеби, у зв'язку з цим Софійку тепер щодня возитимуть в лікарню до реабілітолога.
"Для мене було дуже важливо, що після всіх жахів, які пережила сім'я, дівчинка нарешті зустрілася зі своїм братиком. Впевнений, реабілітація Соні тепер проходитиме ще успішніше, і вона дуже скоро відновить своє здоров'я", – наголосив очільник благодійної організації.
Раніше завідувач відділення дитячої нейрохірургії лікарні "Охматдит" розповів, як рятували Софійку після влучання уламку снаряду в голову.
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