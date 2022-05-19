У Міндовкіллі та міськраді Маріуполя відреагували на ймовірний витік сірководню в Азовське море

ОНОВЛЕНО 19.05.2022

Через активні бойові дії у Маріуполі експерти з Міністерства довкілля не можуть підтвердити факт забруднення Азовського моря.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на брифінгу 19 травня.

Міністр зазначив, що для оцінки ситуації та рівня шкоди довкіллю до акваторії мають дістатися фахівці.

"Поки що підтверджень, які б могли свідчити про забруднення акваторії моря, у нас немає", – також сказав Руслан Стрілець.

Ілюстративне фото. Автор Khoroshkov / Depositphotos

Керівник управління екології Маріупольської міськради Ваагн Мнацаканян у коментарі "УП. Життя"також не зміг підтвердити або спростувати версію про витік сірководню в Азовське море.

Достовірної інформації щодо ситуації в Азовському морі наразі немає, адже лабораторне обстеження наразі неможливо провести, наголошує він.

Якби витік сірководню все-таки відбувся, наслідки аварії залежали б, зокрема, від кількості речовини в резервуарах.

"Якщо велика кількість сірководню потрапить у море, він "забирає" кисень, риба задихається і починається замор.

Таку рибу не можна вживати в їжу, але наразі в Маріуполі дуже складна ситуація з продовольчим забезпеченням. Тому наслідки можуть бути ще гірші, ніж вимирання риби, з урахуванням гуманітарної ситуації, яка є в Маріуполі", – каже Ваагн Мнацаканян.

Керівник управління додав, що якби резервуари з сірководнем були пошкоджені, необхідно було б ліквідувати витік речовини, обробити спеціальними реагентами, залежно від масштабів аварії.

Водночас він не прокоментував, чому про ймовірність витоку речовини заявили у Маріупольській міськраді.

У Міндовкіллі розповіли, що фахівці спільно з науковцями вже вивчили плани з ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть статися на заводі.

Відомство також пообіцяло опрацювати інформацію та надати офіційне роз'яснення.

Загалом війна та злочини окупантів у Маріуполі завдали непоправної шкоди довкіллю.

"У зв'язку з тим, що немає водопостачання, дуже багато загиблих людей, вкрай важка як гуманітарна, так і екологічна ситуація.

Є великі епідемічні ризики у зв’язку з відсутністю централізованого водопостачання і великою кількістю загиблих, які, на жаль, поховані не на цвинтарях, а у своїх будинках та в інших місцях", – каже Ваагн Мнацаканян.

Нагадаємо, раніше екоактивіст і депутат Максим Бородін назвав 9 причин, чому Маріуполь перебуває на межі екологічної та гуманітарної катастрофи.