У Міндовкіллі та міськраді Маріуполя відреагували на ймовірний витік сірководню в Азовське море

ОНОВЛЕНО 19.05.2022

Через активні бойові дії у Маріуполі експерти з Міністерства довкілля не можуть підтвердити факт забруднення Азовського моря.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на брифінгу 19 травня.

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Міністр зазначив, що для оцінки ситуації та рівня шкоди довкіллю до акваторії мають дістатися фахівці.

"Поки що підтверджень, які б могли свідчити про забруднення акваторії моря, у нас немає", – також сказав Руслан Стрілець.

Ілюстративне фото. Автор Khoroshkov / Depositphotos

Керівник управління екології Маріупольської міськради Ваагн Мнацаканян у коментарі "УП. Життя"також не зміг підтвердити або спростувати версію про витік сірководню в Азовське море.

Достовірної інформації щодо ситуації в Азовському морі наразі немає, адже лабораторне обстеження наразі неможливо провести, наголошує він.

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Якби витік сірководню все-таки відбувся, наслідки аварії залежали б, зокрема, від кількості речовини в резервуарах.

"Якщо велика кількість сірководню потрапить у море, він "забирає" кисень, риба задихається і починається замор.

Таку рибу не можна вживати в їжу, але наразі в Маріуполі дуже складна ситуація з продовольчим забезпеченням. Тому наслідки можуть бути ще гірші, ніж вимирання риби, з урахуванням гуманітарної ситуації, яка є в Маріуполі", – каже Ваагн Мнацаканян.

Керівник управління додав, що якби резервуари з сірководнем були пошкоджені, необхідно було б ліквідувати витік речовини, обробити спеціальними реагентами, залежно від масштабів аварії.

Водночас він не прокоментував, чому про ймовірність витоку речовини заявили у Маріупольській міськраді.

У Міндовкіллі розповіли, що фахівці спільно з науковцями вже вивчили плани з ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть статися на заводі.

Відомство також пообіцяло опрацювати інформацію та надати офіційне роз'яснення.

Загалом війна та злочини окупантів у Маріуполі завдали непоправної шкоди довкіллю.

"У зв'язку з тим, що немає водопостачання, дуже багато загиблих людей, вкрай важка як гуманітарна, так і екологічна ситуація.

Є великі епідемічні ризики у зв’язку з відсутністю централізованого водопостачання і великою кількістю загиблих, які, на жаль, поховані не на цвинтарях, а у своїх будинках та в інших місцях", – каже Ваагн Мнацаканян.

Нагадаємо, раніше екоактивіст і депутат Максим Бородін назвав 9 причин, чому Маріуполь перебуває на межі екологічної та гуманітарної катастрофи.