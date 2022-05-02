У Маріупольському зоопарку від обстрілів загинуло майже 20 тварин

В Маріупольському зоопарку від російських обстрілів загинуло приблизно 20 тварин.
Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко.
Зокрема, було вбито 5 верблюдів, 3 лами, 6 мавп, 4 страуси та один леопард.
Маріупольський зоопарк створив приватний підприємець Савелій Вашура.
|Маріупольський зоопарк створив приватний підприємець Савелій Вашура
Працівники зоопарку не змогли евакуювати тварин та залишилися поруч з ними, йдеться в сюжеті DW.
"Загинули 2 родини верблюдів, дві матері, один спільний батько та двоє дітей, родина лам, а леопарда порвало на шматки", – говорить Вашура.
Під час активних бойових дій хижаків годували останками загиблих від обстрілів тварин.
За словами директора, з працівників зоопарку не загинув ніхто.
|Під час активних бойових дій хижаків годували останками загиблих від обстрілів тварин
Вашура каже, що в місті продовжуються бойові дії і кілька днів тому прямо під зоопарк попала одна міна.
Однак життя триває: під обстрілами у єнотів, які мешкають у зоопарку, з’явилося потомство.
|Під обстрілами у єнотів, які мешкають у зоопарку, з’явилося потомство
Нагадаємо, у Харківському екопарку Олександра Фельдмана досі триває евакуація тварин з лінії вогню.
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