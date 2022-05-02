У Маріупольському зоопарку від обстрілів загинуло майже 20 тварин

Яна Осадча журналіст
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2 травня 2022

В Маріупольському зоопарку від російських обстрілів загинуло приблизно 20 тварин.

Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко.

Зокрема, було вбито 5 верблюдів, 3 лами, 6 мавп, 4 страуси та один леопард.

Маріупольський зоопарк створив приватний підприємець Савелій Вашура.

 Маріупольський зоопарк створив приватний підприємець Савелій Вашура

Працівники зоопарку не змогли евакуювати тварин та залишилися поруч з ними, йдеться в сюжеті DW.

"Загинули 2 родини верблюдів, дві матері, один спільний батько та двоє дітей, родина лам, а леопарда порвало на шматки", – говорить Вашура.

Під час активних бойових дій хижаків годували останками загиблих від обстрілів тварин.

За словами директора, з працівників зоопарку не загинув ніхто.

 Під час активних бойових дій хижаків годували останками загиблих від обстрілів тварин

Вашура каже, що в місті продовжуються бойові дії і кілька днів тому прямо під зоопарк попала одна міна.

Однак життя триває: під обстрілами у єнотів, які мешкають у зоопарку, з’явилося потомство.

Під обстрілами у єнотів, які мешкають у зоопарку, з’явилося потомство

Нагадаємо, у Харківському екопарку Олександра Фельдмана досі триває евакуація  тварин з лінії вогню. 

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