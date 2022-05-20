В Україні стартувало підтвердження реєстрації на спрощене ЗНО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
3272
20 травня 2022

20 травня розпочинається перший етап підтвердження реєстрації на участь у національному мультипредметному тесті.

Для цього абітурієнти до 7 червня мають заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці, розповідають в Міністерстві освіти і науки.

Зайшовши на свою інформаційну сторінку, необхідно зробити наступні дії у вкладці "Підтвердження участі в НМТ":

  • Обрати країну чи регіон України та населений пункт із запропонованого переліку, де абітурієнт складатиме тест.
  • Вказати своє прізвище та ім’я.
  • Обчислити і ввести результат у відповідну комірку, натиснути на кнопку "Взяти участь у НМТ".
 ФОТО: leungchopan/Depositphotos

Після цього на інформаційній сторінці буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження участі в складанні мультипредметного тесту.

Читайте також: ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни

Ті випускники, які не матимуть можливості зробити підтвердження з 20 травня до 7 червня 2022 року, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

Після цього, з 21 червня до 7 липня триватиме другий етап підтвердження реєстрації на мультитест, в якому учасники мають остаточно визначитись з вибором міста та країни. Вказати ці дані потрібно буде так само на інформаційній сторінці.

Лише після проходження двох етапів підтвердження участі на мультипредметному тесті з 12 липня для учасників з'явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде вказане точне місце і час проведення тестування. 

Формуватиметься перепустка в розділі "Місце проведення".

Нагадаємо, раніше у МОН затвердили список областей та населених пунктів, в яких проводитиметься мультипредметний тест.

Читайте також: Як скласти спрощене ЗНО абітурієнтам з окупованих територій? Пояснення МОН




 1024
Суспільство

Евакуювала 19 котів і 8 собак. Історія та поради волонтерки, як рятувати домашніх тварин

Аліна Мариненко
 32708
Здоров'я

Намагалися реанімувати жінку з трупними плямами. Розповідь фельдшера про роботу в Маріуполі

Ольга Гетьманець
 20909
КУЛЬТУРА

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

Евакуювала 19 котів і 8 собак. Історія та поради волонтерки, як рятувати домашніх тварин

Аліна Мариненко
Спасибі, що не втік: як українці відреагували на слова Зеленського про плагіат Шкарлета
COVID-19 під час війни: які обмеження скасували
В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО? У МОН оприлюднили список
Світом шириться мавпяча віспа. Що це за хвороба
"Місце моєї смерті і мого життя": захисник "Азовсталі" поділився світлинами з укриття. ФОТО
Здоров'я

Намагалися реанімувати жінку з трупними плямами. Розповідь фельдшера про роботу в Маріуполі

Ольга Гетьманець
КУЛЬТУРА

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній