"Я повернуся": Зеленська показала щемливе відео про українських переселенців у Польщі

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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22 травня 2022

Перша леді України Олена Зеленська показала щемливе відео про українських біженців за кордоном під назвою "Я повернусь".

Відеоролик режисера Станіслава Капралова дружина президента оприлюднила у Facebook. 

"Я повернуся". Ці слова повторює собі кожен українець, який був вимушений поїхати з дому. Повернуся до своєї школи. До свого горнятка на кухні. До своїх каштанів. До рідних", – написала Зеленська.

Двохвилинне відео присвячене Польщі, яка прихистила найбільше українських біженців – майже 3 млн людей із загальної кількості у понад 5 млн по всьому світу

"Польща прихистила майже три мільйони українців, дала їм не тільки тимчасові оселі, а й постійне піклування, безкоштовну медицину та освіту", – наголосила перша леді.

Герої ролика – українці з Києва, Тернополя, Одеси, Львова, Дебальцева, Чернігова, Харкова, Слов'янська, Мелітополя, які тимчасово проживають за кордоном через війну в Україні.

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За кадром дитячий голос промовляє слова вдячності тим, хто допомагає нашим громадянам у скрутний час.

"Ми з мамою зараз живемо у Варшаві. Це дуже красиве місто. Але Київ для мене красивіший. Поляки дуже добрі. Мама каже, що друг пізнається в біді.

Одного дня на мою країну напала Росія. Над нашим домом літали російські літаки і хотіли нас убити. Але нам пощастило і ми з мамою поїхали до Польщі. Я вже дорослий і знаю, хто ворог, а хто – друг. Росія – ворог, а Польща – друг", говорить маленький герой ролика.

 "Варшава - дуже красиве місто. Але Київ для мене красивіший". Скриншот із відео "Я повернусь"

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Відеоряд містить кадри українців у безпечній і мирній Польщі, які тут же змінюються зруйнованими українськими містами, що палають у вогні після ударів росіян із повітря.

"Нам не пощастило із сусідом, який доводить "братерство" ракетами й терором. Та надзвичайно пощастило з іншим сусідом – Польщею, яка стала Україні найближчим другом не лише географічно.

Ми повернемося, бо кращого за дім немає нічого. І обов’язково запросимо поляків у гості, щоб віддячити їм за більше, ніж гостинність – за справжню відсутність кордонів", – написала Олена Зеленська. 

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