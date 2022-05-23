Скільки українських дітей депортували окупанти з початку війни – розповіли в ОП

З початку повномасштабної війни російські окупанти вивезли з України у РФ 232 тисячі дітей.

Такі дані озвучив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Понад дві тисячі з них – або сироти, або розлучені з батьками.

Тим часом російський парламент готується до спрощення процедури усиновлення російськими громадянами українських дітей", – сказав він.

Також Єрмак розповів, що станом на 21 травня близько 660 дітей загинули або зазнали травм внаслідок обстрілів військ РФ.

Точну кількість постраждалих та вивезених дітей назвати неможливо через бойові дії та окупацію деяких регіонів України.

Голова ОП також розповів історії двох дітей: Вероніки з Вугледару, яка втратила сім’ю від обстрілів, та Іллі з Маріуполя, якого вивезли в ОРДЛО.

10-річна Вероніка з родиною переховувалась у підвалі від початку обстрілів Вугледару російськими окупантами. Одного дня у їхнє вентиляційне віконце влучив російський танковий снаряд.

Тоді Вероніка втратила батька, бабусю, дядька та його дружину. Сама дівчинка кілька днів пролежала у комі, зазнавши важких травм спинного та головного мозку.

Зараз дитина вже ходить та вчиться вправлятися паралізованою правою рукою.

10-річний Ілля разом із мамою Наталією теж ховались від обстрілів у підвалі свого будинку. З початком війни вони залишились в Маріуполі.

Одного дня вони опинилися під ворожим обстрілом, коли бігли до сусідів, щоб сховатися. Жінка отримала поранення в голову, а хлопчику роздробило ногу, Наталії стало сил дотягти сина в безпечне місце.

"Мати стискала Іллю в обіймах, поки билося її серце. Тієї ночі її не стало.

Наступного дня російські військові силоміць вивезли хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти – в Донецьк", – розповів Єрмак.

Місцеві лікарі збирались ампутувати хлопчику ногу, однак йому пощастило.

Повернути дитину вдалось зусиллями його бабусі, яка оформила опікунство та перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Іллю до себе.

"День, коли медики сказали, що нога повноцінно функціонує й Ілля зможе ходити, він вважає своїм другим днем народження.

Те, що довелося пережити цьому хлопчику, неможливо уявити. Його біль не можна пробачити", – сказав Єрмак.