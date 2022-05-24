У Кропивницькому суд зобов’язав проросійського агітатора вивчити пісню "Батько наш Бандера"

Яна Осадча журналіст
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24 травня 2022

Районний суд міста Кропивницького зобов’язав 19-річного проросійського агітатора вивчити українські пісні і вірші, а також почитати твори вітчизняних письменників.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

Підсудний приїхав на Кіровоградщину з Харкова з початком російського вторгнення і став у соцмережі агітувати за "рускій мір".

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Колишнього харків’янина визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.

 Фото:JanPietruszka/Depositphotos

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна.

Однак правопорушника на підставі ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання і встановили йому іспитовий термін на 2 роки.

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За цей час суд зобов’язав хлопця вивчити на пам'ять гімн України, пісню "Батько наш Бандера", вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну" та розділ Конституції про територіальний устрій.

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Окрім того, засуджений має почитати повість Миколи Гоголя "Тарас Бульба" та роман Анатолія Дімарова "І будуть люди".

"Вирок уже набрав чинності", – каже Сергій Шульга.


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