Як отримати житло та працевлаштуватись в ЄС? Для українців створили центр допомоги

В Україні запустили "гарячу лінію" для українських переселенців в країнах Європи, за допомогою якої вони можуть дізнатись про оформлення документів в інших країнах.
Фахівці центру "Бізнес.Дія" зможуть порадити, як оформити реєстрацію, знайти роботу чи започаткувати власну справу, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Наразі консультацію можуть отримати українці, які знаходяться в: Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.
Щодо інших країн ЄС відповіді на запити готуватимуть індивідуально.
|Фото: yanosh_nemesh/Depositphotos
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Центр також консультуватиме вимушених біженців на території України.
На "гарячій лінії" українські переселенці зможуть дізнатись інформацію про:
- отримання необхідних документів для перебування підстави перебування на території іншої держави;
- допомогу із житлом і ресурсами, підтримку з працевлаштуванням;
- ведення бізнесу в країнах ЄС та як згодом повернутись в Україну.
Отримати консультацію можна за номерами телефонів:
- 0800333183 – дзвінки безоплатні на території України;
- +48222662275 – міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора.
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