Як отримати житло та працевлаштуватись в ЄС? Для українців створили центр допомоги

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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27 травня 2022

В Україні запустили "гарячу лінію" для українських переселенців в країнах Європи, за допомогою якої вони можуть дізнатись про оформлення документів в інших країнах.

Фахівці центру "Бізнес.Дія" зможуть порадити, як оформити реєстрацію, знайти роботу чи започаткувати власну справу, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Наразі консультацію можуть отримати українці, які знаходяться в: Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.

Щодо інших країн ЄС відповіді на запити готуватимуть індивідуально.

Фото: yanosh_nemesh/Depositphotos

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Центр також консультуватиме вимушених біженців на території України.

На "гарячій лінії" українські переселенці зможуть дізнатись інформацію про:

  • отримання необхідних документів для перебування підстави перебування на території іншої держави;
  • допомогу із житлом і ресурсами, підтримку з працевлаштуванням;
  • ведення бізнесу в країнах ЄС та як згодом повернутись в Україну.

Отримати консультацію можна за номерами телефонів:

  • 0800333183 – дзвінки безоплатні на території України;
  • +48222662275  – міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора.

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