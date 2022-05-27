Як отримати житло та працевлаштуватись в ЄС? Для українців створили центр допомоги

В Україні запустили "гарячу лінію" для українських переселенців в країнах Європи, за допомогою якої вони можуть дізнатись про оформлення документів в інших країнах.

Фахівці центру "Бізнес.Дія" зможуть порадити, як оформити реєстрацію, знайти роботу чи започаткувати власну справу, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Наразі консультацію можуть отримати українці, які знаходяться в: Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.

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Щодо інших країн ЄС відповіді на запити готуватимуть індивідуально.

Центр також консультуватиме вимушених біженців на території України.

На "гарячій лінії" українські переселенці зможуть дізнатись інформацію про:

отримання необхідних документів для перебування підстави перебування на території іншої держави;

допомогу із житлом і ресурсами, підтримку з працевлаштуванням;

ведення бізнесу в країнах ЄС та як згодом повернутись в Україну.

Отримати консультацію можна за номерами телефонів: