Українці у Молдові: адаптація, навчання і працевлаштування

Війна та активні бойові дії продовжують змушувати українців покидати свої рідні домівки.

Найбільше людей переїхали саме у сусідні країни. Зокрема, з початку війни до Молдови прибули понад 360 тис. громадян України. Це зараз найвища концентрація українських переселенців на душу населення. Проте кордони цієї країни досі відкриті для всіх, хто цього потребує.

Європейські та Американські партнери надають фінансову допомогу всім країнам, які приймають велику кількість біженців. Саме тому у Молдові відкриваються додаткові центри для вимушених переселенців та започатковуються нові програми для їхньої підтримки.

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Аби допомогти адаптуватися нашим співгромадянам, команда експертної платформи Career Hub від ГО "Центр "Розвиток КСВ" вирішила зібрати інформацію щодо того, як розібратися у питаннях навчання у школі, ЗВО та офіційного працевлаштування у Республіці Молдова.

Що робити, щоб продовжити навчання в університеті?

Студенти з України мають право продовжити своє навчання у ЗВО Молдови. Для початку потрібно визначитися із закладом освіти, який цікавить найбільше.

Коли бажаний заклад освіти обрано, треба зателефонувати у приймальну ректора або проректора та дізнатися про всі деталі академічної мобільності у конкретному ЗВО. Кожен заклад має свої правила зарахування.

Після того треба зібрати всі можливі документи: посвідчення особи, довідку щодо отримання тимчасового захисту або про статус біженця, довідку про навчання в українському ЗВО. Якщо довідка з українського ЗВО відсутня, то представники закладу оцінять рівень знань, навичок та компетенцій студента/ки та визначать рівень підготовки.

Після того студент/ка може підписати індивідуальний договір із ЗВО.

Якщо на момент зарахування студент/ка не має можливості надати необхідні документи про освіту, їх можна надати пізніше.

Що робити, щоб отримати офіційне працевлаштування?

З 1 березня 2022 року громадяни України, що виїхали у Молдову мають право працювати без отримання права на тимчасове проживання.

Треба всього два документи: посвідченням особи та особистим ідентифікаційним номером (IDNP), який видають при перетині кордону або у Центрах Агенції державних послуг Молдови.

Українські біженці можуть звернутися безпосередньо до роботодавця для укладання індивідуального трудового договору, не звертаючись до Бюро з міграції та притулку.

В різних містах Молдови організовують курси щодо працевлаштування та соціальної адаптації про які можна дізнатися у Центрах зайнятості або у волонтерів.

За посиланням можна знайти найбільші агрегатори ваканcій для пошуку роботи за кордоном.

Громадяни України також можуть звернутися у центри зайнятості особисто або за номером телефону гарячої лінії +37322838414.

Що робити, щоб продовжити навчання у школі?

Українці мають право долучитися до освітнього процесу у дошкільних або шкільних закладах Молдови. Для цього потрібно обрати заклад, що найбільше підходить за розташуванням та профілем та мають вільні місця для нових учнів.

Батьки чи законні представники дітей повинні подати заяву, до якої додаються копії, що підтверджують особу дитини, батьків чи законного представника, медична довідка та інші документи, які є у наявності.

Заяву можна подати до місцевого спеціалізованого органу освіти, державної адміністрації чи освітнього закладу, залежно від місця перебування родини.

Також для повноцінної адаптації дитини можна дізнатися про наявні мовні курси у місці перебування родини або скористатися онлайн платформами з вивчення мов.

Марія Макарович, координаторка проєктів в ГО Центр "Розвиток КСВ", спеціально для УП. Життя

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