Адаптація за кордоном: як відновити навчання та знайти роботу

Через повномасштабні воєнні дії в Україні близько 4 млн людей вимушено переїхали за кордон, покинувши свої домівки, звичні справи, роботу, навчання. А це близько 10% населення країни. І ця цифра постійно збільшується.

Найбільш популярними напрямками серед українців залишаються Польща, Румунія, Молдова, Угорщина та Словаччина.

Ніхто не може точно сказати, коли саме ми переможемо. Тож людям, ймовірно, доведеться тимчасово адаптуватися у нових країнах.

Тому наводимо інформацію щодо того, як розібратися у питаннях навчання у школі, ЗВО та офіційного працевлаштування.

Близько 2,3 млн українців зараз знаходяться у Польщі. Як державна влада, так і місцева підтверджують, що будуть приймати стільки українців, скільки потрібно. Проте у такі міста як, наприклад, Варшава та Краків, де вже за два тижні війни прийняли понад 300 тис. людей і більше, не мають можливості розселяти біженців.

Саме тому, обираючи місто, слід також зважати на реальні можливості отримати житло, роботу, місця у ЗВО та школах.

Якщо ви вже визначилися з тим, куди їхати і хочете скористатися програмами з продовження навчання або отримати офіційне працевлаштування, тоді ця інформація саме для вас.

Пояснюємо на прикладі Польщі.

Як продовжити навчання у школі?

Українці, що мають PESEL (реєстр людей, які перебувають на постійному або тимчасовому проживанні), можуть віддати свою дитину до місцевої школи на навчання.

Зберіть паспорт або свідоцтво про народження дитини, договір про оренду житла або довідку про безплатне проживання, табель успішності дитини або коротку характеристику від вчителя. Документи треба перекласти польською мовою. Вони перекладаються та затверджуються присяжним перекладачем. Волонтери допоможуть вам його знайти у будь-якому місті та районі.

Оберіть школу та напишіть офіційний запит на прийняття дитини особисто або електронною поштою. Візьміть з собою всі вищевказані документи або докладіть їх фотографії до електронного листа.

Зараз Польща намагається збільшити кількість місць у класах та залучити додаткових педагогів. Також для дітей з України у школах організовують курси з вивчення мов.

Як продовжити своє навчання у ЗВО?

Зберіть всі документи про освіту, які маєте (дипломи, сертифікати тощо).

Кожен заклад освіти має свою процедуру прийому студентів. Тож вам треба обрати бажаний університет та зв'язатися з ним для уточнення деталей.

Подайте заяву про прийняття на навчання.

Пам'ятайте, що якщо ви у статусі біженця або особи під тимчасовим захистом, то навчання для вас буде абсолютно безкоштовним. Особливості перетину кордону ЄС та оформлення статусів можна переглянути посиланням.

Ви також маєте право подати заяву на отримання фінансової допомоги або стипендії. Але рішення ухвалюватиме ректор вашого нового ЗВО.

Як отримати офіційне працевлаштування?

Якщо ви отримали статус біженця або тимчасовий захист, ви маєте повний доступ до ринку праці Польщі, згідно із законодавством.

У центрах обслуговування мешканців міських рад вам треба отримати ідентифікаційний номер – PESEL. Він надає можливість легально працевлаштуватися, відкрити рахунок у банку та користуватися медичними послугами.

Віднедавна громадяни України можуть працювати у Польщі без дозволу на роботу. Достатньо лише оформити договір з працедавцем, який має повідомити про це управлінню праці протягом 14 днів.

Також ви можете зареєструватися у центрі зайнятості в якості безробітного або особи, що шукає роботу, та скористатися додатковими правами, як-от професійне навчання, допомога по безробіттю чи допомога у пошуку роботи.

Перед укладенням договору рекомендуємо і з'їздити в офіс компанії, подивитися на виробництво, поспілкуватися з працівниками щодо умов. Обов'язково обговорюйте перед підписанням договору всі деталі (зарплатня, поселення, робочі години тощо).

Також ви можете шукати роботу на польських агрегаторах вакансій.

Вимушений переїзд – це завжди складно. Не соромтеся просити допомоги у волонтерів, розпитувати представників закладів освіти про деталі.

Усі розуміють, що в стресовій ситуації складно орієнтуватися, проте ви не одні і можете розраховувати на допомогу та підтримку як в Україні, так і за її межами. Бережіть себе.

Марія Макарович, координаторка проєктів в ГО Центр "Розвиток КСВ", спеціально для УП. Життя

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