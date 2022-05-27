"Хочу грати у футбол в Маріуполі": 6-річний хлопчик передав Борису Джонсону зворушливого листа

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 травня 2022

6-річний Ілля Костушевич з Маріуполя написав листа прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону – у відповідь на його звернення до українських дітей.

Він розповів Джонсону про любов до футболу, рідного міста і кішки, передав привіт британським дітям і подякував за допомогу Україні.

Також хлопчик намалював великий прапор України і доклав його до листа. 

Усе це Ілля передав через футбольний клуб "Шахтар", розповідають у пресслужбі.

Ось що Ілля написав британському прем’єру:

"Дорогий Борисе Джонсоне!

Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас.

Ілля, 6 років"

 6-річний Ілля Костушевич з Маріуполя вирішив відповісти Джонсону. Фото: ФК "Шахтар"

Через війну РФ проти України 6-річний Ілля з Маріуполя втратив дім та рідних.

Батьки хлопчика загинули під час ракетних ударів російських окупантів, а вулиця та район, де вони жили, повністю зруйновані. 

Дитину з блокади врятували волонтери, а тепер ним опікуються Марія й Володимир Беспалі зі Слов’янська, кажуть у "Шахтарі".

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 Також хлопчик намалював великий прапор України. Фото: ФК "Шахтар"

За словами прийомних батьків, Ілля дуже любить футбол і з нетерпінням чекає на тренування. 

Хоч хлопчик втратив рідних батьків і дім, але не втратив надії повернутись до Маріуполя.

Тому він каже, що поїде відбудовувати рідне місто, коли виросте.

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 У "Шахтарі" пообіцяли передати лист Джонсону. Фото: ФК "Шахтар

У "Шахтарі" пообіцяли передати британському політику зворушливий лист хлопчика.

"Я знайду спосіб передати листа Іллі. Дитині, яка стільки пройшла, не можна відмовити в проханні. І я виконаю цю місію", – пообіцяв директор з футболу Даріо Срна.

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