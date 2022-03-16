Виграємо війну і поїдемо в Крим: український школяр написав твір про свої плани на весну. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 березня 2022

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска опублікував твір учня однієї зі шкіл Сєвєродонецька.

У творі на тему "Які плани на весну?" йдеться про перемогу України, після якої українці поїдуть до Криму на море.

"Спочатку ми виграємо війну, а потім – Євробачення.

Пізніше буде тепленько і ми усією країною поїдемо в Крим на море", – написав школяр.

 Фото: Олег Паска

Патріотичним твором також поділилися у Telegram-каналі Верховної Ради.

Нагадаємо, "Українська правда" також збирає дитячі малюнки на тему війни.

Дитячу творчість можна надсилати на пошту peaceofartua@gmail.com. За бажанням можна вказувати вік, ім’я дитини та звідки ви. 

Фото обкладинки: AlexLipa/Depositphotos.

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