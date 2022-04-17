Генпрокуратура збирає докази про воєнні злочини росіян. Куди надсилати фото та відео?

Офіс Генерального прокурора створив портал "Кримінальна відповідальність за #RussianWarCrimes" для збору доказів воєнних злочинів окупантів РФ в Україні.

ОГП закликає громадян, які стали свідками нелюдяних вчинків ворогів, залишати фото, відео та супровідну інформацію на цьому ресурсі.

"Задокументовані докази будуть використані для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства, а також у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в спеціальному трибуналі після його створення", – наголосили в ОГП.

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Фото- та відеодокази звірств окупантів стануть у пригоді правоохоронцям, аби у майбутньому притягнути винних до відповідальності.

Svershinsky/Depositphotos

Крім того, громадянам оголосили перелік прикладів воєнних злочинів:

факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;

відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги.

насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);

розташування та використання військової техніки, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста;

пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;

використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ;

використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;

захоплення майна, пограбування.

Як залишити докази воєнних злочинів на платформі?

Передусім необхідно вказати особисту інформацію в анкеті: прізвище, ім'я, по-батькові; дату народження, контактний телефон, e-mail та альтернативний канал зв'язку (один із месенджерів або лінк на профіль у соцмережі).

Потім свідок має вказати терміни та місце скоєння воєнного злочину.

Крім того, із запропонованого на сайті переліку воєнних злочинів та злочинів проти людяності необхідно вказати ті, свідком яких вам довелося бути: катування, утримання у заручниках, вбивство, обстріли зі стрілецької зброї, руйнування культурних пам'яток тощо.

Також на платформі можна повідомити персональні дані ворога, якщо ви знайшли документи та/або паспорт, знаєте про позивні чи псевдоніми російських окупантів.

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Наприкінці форми можна завантажити фото- або відеодокази воєнних злочинів, скоєних ворогом.

В ОГП запевнили, що збір доказів проводять згідно з міжнародними стандартами, а тому захищають надану інформацію та свідків.

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