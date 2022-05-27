"Пальмовий пес": у Каннах нагородили Патрона з ДСНС

У Каннах особливою відзнакою нагородили пса Патрона, який служить в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

27 травня Патрону присудили премію Пальмовий пес – найпрестижнішу кінонагороду, яку отримують чотирилапі.

У ДСНС кажуть, що за останні місяці Патрон справді став зіркою світової кінохроніки, канське жюрі одноголосно присудило хвостатому піротехніку "Пальмовий" статус.

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Через те, що Патрон зараз знаходиться на службі та активно допомагає фахівцям ДСНС з розмінуванням, його нагородили дистанційно.

Фото: ДСНС

"Однак після перемоги – хто зна! – наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів", – висловлюють сподівання в ДСНС.

Патрон не перший з українських улюбленців, хто отримує престижну нагороду. Раніше відомого кота-блогера Степана нагородили у каннах найпрестижнішою нагородою серед блогерів – World Influencers and Bloggers Awards.