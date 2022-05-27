"Пальмовий пес": у Каннах нагородили Патрона з ДСНС

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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27 травня 2022

У Каннах особливою відзнакою нагородили пса Патрона, який служить в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

27 травня Патрону присудили премію Пальмовий пес – найпрестижнішу кінонагороду, яку отримують чотирилапі.

У ДСНС кажуть, що за останні місяці Патрон справді став зіркою світової кінохроніки, канське жюрі одноголосно присудило хвостатому піротехніку "Пальмовий" статус.

Через те, що Патрон зараз знаходиться на службі та активно допомагає фахівцям ДСНС з розмінуванням, його  нагородили дистанційно.

Фото: ДСНС

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"Однак після перемоги – хто зна! – наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів", – висловлюють сподівання в ДСНС.

Патрон не перший з українських улюбленців, хто отримує престижну нагороду. Раніше відомого кота-блогера Степана нагородили у каннах найпрестижнішою нагородою серед блогерів –  World Influencers and Bloggers Awards.




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