Безпечне місце для відпочинку: у Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка

Ботанічний сад імені Гришка відновлює свою роботу з 28 травня. Вибухотехніки засвідчили, що він є безпечним для відпочинку.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Наразі в ботанічному саду проведено роботу з нетехнічного огляду на вибухонебезпечні предмети.

Тому кияни можуть відвідати його із 8 до 21 години", – зазначають у КМВА.

Ілюстративне фото. Автор: andrejad / Depositphotos

Напередодні у ботанічному саду діяла заборона на відвідування.

Парк перевіряли вибухотехніки. 27 травня вони знайшли неподалік пішохідної доріжки 4 снаряди часів Другої Світової війни.

Фото: Київська міська військова адміністрація

Сучасних "подарунків" від окупантів піротехніки не виявили.