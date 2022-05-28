Безпечне місце для відпочинку: у Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка

Ботанічний сад імені Гришка відновлює свою роботу з 28 травня. Вибухотехніки засвідчили, що він є безпечним для відпочинку.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"Наразі в ботанічному саду проведено роботу з нетехнічного огляду на вибухонебезпечні предмети.
Тому кияни можуть відвідати його із 8 до 21 години", – зазначають у КМВА.
|Ілюстративне фото. Автор: andrejad / Depositphotos
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Напередодні у ботанічному саду діяла заборона на відвідування.
Парк перевіряли вибухотехніки. 27 травня вони знайшли неподалік пішохідної доріжки 4 снаряди часів Другої Світової війни.
|Фото: Київська міська військова адміністрація
Сучасних "подарунків" від окупантів піротехніки не виявили.
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