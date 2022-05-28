Безпечне місце для відпочинку: у Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 травня 2022

Ботанічний сад імені Гришка відновлює свою роботу з 28 травня. Вибухотехніки засвідчили, що він є безпечним для відпочинку.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Наразі в ботанічному саду проведено роботу з нетехнічного огляду на вибухонебезпечні предмети. 

Тому кияни можуть відвідати його із 8 до 21 години", – зазначають у КМВА.

 Ілюстративне фото. Автор: andrejad / Depositphotos

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Напередодні у ботанічному саду діяла заборона на відвідування. 

Парк перевіряли вибухотехніки. 27 травня вони знайшли неподалік пішохідної доріжки 4 снаряди часів Другої Світової війни.

 Фото: Київська міська військова адміністрація

Сучасних "подарунків" від окупантів піротехніки не виявили.

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