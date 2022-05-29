Жетон з QR-кодом і знайомі маршрути: як безпечно вигулювати тварин у час війни

У Києві внаслідок бойових дій частина парків та скверів можуть бути заміновані. Жителям столиці радять уникати цих місць, зокрема під час вигулу домашніх улюбленців.

Волонтери гуманістичного руху за права тварин UAnimals нагадали правила прогулянки з чотирилапими в умовах війни.

Як безпечно вигулювати тварин

✅Передусім киянам радять обирати лише знайомі та перевірені маршрути для прогулянок, зокрема із собаками.

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✅Обов'язково треба вигулювати тварину на повідку. Якщо у місті оголосять повітряну тривогу, собака може злякатися гучних звуків та втекти.

Зоозахисники радять вигулювати тварин лише у знайомих місцях. Фото: NewAfrica/ Depositphotos

✅Зоозахисники радять перед прогулянкою причепити на тварину спеціальний жетон, де буде вказана адреса, телефон господаря або QR-код. Це значно підвищить шанси чотирилапого потрапити додому, якщо він загубиться.

✅За можливості, гуляйте лише асфальтованими дорогами в парках, де дозволено бути відвідувачам, або тими місцями, де добре видно шлях.

✅Пам'ятайте, що міни та вибухівки можуть мати незвичну форму та бути замасковані навіть під дитячу іграшку. Тож звертайте увагу на те, що обнюхує чи підбирає з землі домашній улюбленець.

У разі виявлення підозрілого предмету, необхідно звернутися у поліцію.

Де у Києві небезпечно гуляти із твариною

У Київській міській державній (військовій) адміністрації наполегливо радять уникати таких місць для прогулянок, зокрема із тваринами:

у Дарницькому районі:

скверу Привокзального

скверу на Григоренка, 36-38

у Дніпровському районі:

парку вздовж вулиці Малишка

парку Попудренка

у Солом’янському районі:

парку захисників України (південно-західної частини)

у Деснянському районі:

парку Кіото (західної частини)

парку Деснянський (південної частини)

парку ім. Шухевича (західної частини)

парку з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича, 3 черга (західної частини)

парку Муромця (південної частини)

у Голосіївському районі:

лісопарку по вулиці Кайсарова (північно-західної частини)

у Шевченківському районі:

скверу Мюнхенський

парку Нивки (західної частини, метро "Берестейська")

Повітрофлотського шляхопроводу

скверу на Подільському узвозі

парку на схилах Смородинського узвозу

парку Бабин Яр

парку Сирецький гай (з боку вулиці Стеценка)

скверу Довнар-Запольського

у Святошинському районі:

парку Юність (зі сторони вулиці Покотила)

парку імені Феодори Пушиної (зі сторони проспекту Перемоги)

бульвару Вернадського (західної частини)

скверу на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської (зі сторони проспекту перемоги)

в Оболонському районі:

скверу на розі проспекту Оболонського та вулиці Маршала Тимошенка (центральної частини)

скверу на Архипенка, 5 (східної частини)

скверу на вулиці проспекту Мінського та вулиці Кондратюка (північної частини)

скверу на Мінській площі (західної частини)

у Подільському районі:

скверу на Петрівці (на розі вулиці Костянтинівської та Заводської)

скверу на проспекті Правди, 70-76

парку Кинь-Грусть (у межах вулиці Кобзарської та Сошенка).

Нагадаємо, у Києві відновив роботу ботанічний сад імені Гришка.