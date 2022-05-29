"Дорогий Києве, будь!": як українці вітають столицю України з 1540-річчям

29 травня Києву виповнилося 1540 років.

"Нескорений, мальовничий, гордий і величний", – такими епітетами звеличують столицю українці. І не лише сьогодні.

Путін плекав надію захопити серце України за три дні, але марно.

"Українська правда. Життя" розповідає, як українці вітають Київ із Днем народження.

Київ – місто свободи. Фото: Sodel_Vladyslav/ Depositphotos

"Нескорений і непереможний"

Мер столиці Віталій Кличко опублікував відео про те, як Київ живе в умовах війни. Відеоряд містить щемливі кадри українців у мирному й квітучому місті, що одразу змінюються палаючими багатоповерхівками, знищеними автомобілями та захищеними від можливих руйнувань пам'ятниками.

Герої ролика – кияни, які всупереч війні продовжують жити, працювати, творити, захищати місто і будувати сім'ї.

"Київ – серце України. І воно завжди битиметься нескорено і переможно!" – написав Віталій Кличко.

"Столиця свободи"

"Київ сьогодні – не просто 1540-річне місто, не просто столиця України. Київ – столиця свободи", – наголошують у військовій частині 3066 Нацгвардії України.

Також військові переконують: ворог ні за три дні, ні за три століття не "візьме" Київ.

"Сильний і вільний"

Футбольний клуб "Динамо Київ" на сторінці у Facebook до 1540-річчя столиці відзначив, що Київ – уособлення українського народу. Переживши чимало випробувань, нікому не вдалося "зламати його духу".

"За ці півтора тисячоліття Київ пережив чимало випробувань, що не змогли зламати духу міста, та став справжнім уособленням українського народу – сильного, вільного та нескореного", – наголосили у футбольному клубі.

Український професійний тенісист Сергій Стаховський відзначив, що його "рідний Київ" в умовах повномасштабної війни відчайдушно боронять і люди, і міста. Також він оприлюднив фото наслідків російської навали.

"Більше як півтори тисячі років ти нас надихаєш своєю красою. Ти вистояв, тому що тебе відчайдушно боронили українці. Навіть міста не пропускали ворога повз себе, щоб тобі було легше. Орки заплатять за кожну краплю крові яку втратили твої містяни. Слава всім захисникам України", – наголосив Стаховський.

"Вічне місто"

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук до Дня Києва процитував у дописі французького письменника Оноре де Бальзака, який назвав столицю України "вічним містом".

"Це місто-герой, що вміє тримати удар. Серце України незламне, і характеру йому не займати. Наразі він такий суворий, непокірний і незмінно прекрасний.

Цього року Київ для багатьох став новим домом. Він перетинає в собі сотні шляхів і єднає всіх нас.

Місто – дім. Місто – символ. Місто – гордість", – наголосив очільник парламенту.

"Місто героїв"

Керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич до Дня міста оприлюднив фото киян, які в умовах війни роблять усе задля того, щоб місто продовжувало жити. На фото: військові, волонтери, підприємці, піротехніки, комунальники тощо.

"Київ – місто герой. А ще місто героїв. Від військових та волонтерів до підприємців, комунальників і айтішників. Справжніх захисників, які на своєму місці і роблять все від себе залежне.

Дякую кожній та кожному за стійкість та сміливість. З Днем Києва", – написав Оленич.

Настанова Києву: "Бути!"

Медійниця Наталка Кузьменко до Дня міста озвучила інструкцію для Києва, куди щодня повертаються містяни, які були вимушені покинути домівку через війну:

"Дорогий Київ, будь! Ти прекрасний!"

Піарниця Альона Гусєва опублікувала яскраві кадри зі столичного парку "Наталка" і підписала:

"З днем народження, моє місто!

Знімаю поки не мирне небо під звуки повітряної тривоги. Але ми то з тобою знаємо, що все минає і це мине – а ми вистоїмо".

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"Київ закохує з першого погляду"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у дописі до Дня народження столиці написав:

"Київ неможливо не любити й неможливо підкорити.

Київ закохує з першого погляду. Тут ти почуваєшся одночасно затишно, як у рідній оселі й безпечно, наче в найміцнішій фортеці".

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова також опублікувала світлини до Дня міста: один із багатьох столичних муралів, каштани і сонце, що пробивається крізь хмари. Підписала лаконічно: "Київ".

"Любов на відстані"

Фотографку Дарію Миронець зараз розділяють із Києвом 760 кілометрів, але, звертаючись у дописі до міста, нагадує йому:

"Знай, що я люблю всі твої вулички, дворики і наші сходи сонця разом".