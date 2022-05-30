Які дитсадки відкриються у Києві з 1 червня? Список

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 травня 2022

Столичні школи завершують навчальний рік в дистанційному режимі, проте частина дитячих садочків у Києві відкриється вже з 1 червня.

Роботу відновлять тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття, повідомляє міський голова столиці Віталій Кличко

Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста.

Також до відновлення роботи готові 14 приватних садочків Києва.

  Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

"Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. 

Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким", – пише Кличко.

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Які дитсадки відкриються 1 червня?

  • Голосіївський район – 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницький район – 2 садочки (№550, 809)
  • Деснянський район – 1 садок (№758)
  • Дніпровський район – 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
  • Оболонський район – 3 садочки (№30, 572, 704)
  • Печерський район – 1 садок (№424)
  • Подільський район – 3 садочки (№307,486,777)
  • Святошинський район – 3 садочки (№33, 179, 214)
  • Солом’янський район – 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
  • Шевченківський район – 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Щоб дитину прийняли в садочок, необхідна довідка від обох батьків про те, що вони працюють, наголошує Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше у КМДА пояснювали, як цьогоріч прийматимуть столичних школярів у 5 клас, які документи потрібні й коли їх подавати.

Також Сергій Шкарлет розповідав, як працюють школи та садочки у різних областях України.

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