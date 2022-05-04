16 нагород: українці лідирують в медальному заліку Дефлімпіади-2021

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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4 травня 2022

На другий день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – українська команда посіла перше місце в медальному заліку і вже здобула загалом 25 медалі.

У перший день змагань українці здобули дев'ять медалей: шість золотих, дві срібні та одну бронзову у трьох видах спорту.

Другий день став ще результативнішим, українська команда виборола одразу 16 нагород, шість – золоті.

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Найрезультативнішим спортсменом серед українців став каратист Олександр Черняєв, який після двох нагород в особистому і командному ката (вправи у карате) здобув ще й бронзову медаль, виступаючи у вазі до 75 кг.

 Українська команда. Фото: Мінмолоді та спорту

Також дві нагороди для України здобула плавчиня Ірина Терещенко, яки отримала бронзу на 50-метрівці брасом, а також у командній естафеті на 100 метрів вільним стилем.

Усі нагороди української команди за два дні Дефлімпіади

"Золото" у перший день здобули: 

  • Єлизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м);
  • Карина Янчук (карате, куміте, до 68 кг);
  • Олександр Махно (карате, куміте, до 84 кг);
  • Олександр Черняєв (карате, ката);
  • Ілля Султанов (плавання, 50 м, батерфляй);
  • Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць і Максим Дудник (плавання, 4х100 м, вільний стиль).
  • Анна Шостак (дзюдо);
  • Марина Губанова (карате, до 50 кг);
  • Катерина Масло (карате, до 55 кг);
  • Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг);
  • Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас);
  • Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина).

"Срібло" за два дні отримали: 

  • Микола Пантюшин (карате, куміте, понад 84 кг);
  • Олександр Черняєв, Олександр Кальник і Олександр Тритяк (карате, ката, команда);
  • В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг);

"Бронзу" Україні принесли: 

  • Ірина Терещенко (плавання: 200 м, комплекс та 50 метрів, брас);
  • Наталя Ненько (дзюдо);
  • Катерина Авдеєва (дзюдо);
  • Владислав Мозирєв (дзюдо);
  • Дмитро Шеретов (дзюдо);
  • Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг);
  • Олександр Черняєв (карате, до 75 кг);
  • Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас);
  • Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй);
  • жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль).

Наразі Україна є беззаперечним лідером медального заліку, у найближчої до нас країни – Японії, на 8 золотих медалей менше.

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Топ 10 Медального заліку Дефлімпіади-2021

  • Україна: 12 "золото" + 3 "срібло" + 9 "бронза"
  • Японія: 4+2+3
  • Іран: 2+3+4
  • Венесуела: 2+1+7
  • США: 2+1+5
  • Туреччина: 1+3+5
  • Італія: 1+3+1
  • Алжир: 1+1+2
  • Франція: 1+0+1
  • Нідерланди: 1+0+0

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