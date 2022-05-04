16 нагород: українці лідирують в медальному заліку Дефлімпіади-2021

На другий день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – українська команда посіла перше місце в медальному заліку і вже здобула загалом 25 медалі.

У перший день змагань українці здобули дев'ять медалей: шість золотих, дві срібні та одну бронзову у трьох видах спорту.

Другий день став ще результативнішим, українська команда виборола одразу 16 нагород, шість – золоті.

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Найрезультативнішим спортсменом серед українців став каратист Олександр Черняєв, який після двох нагород в особистому і командному ката (вправи у карате) здобув ще й бронзову медаль, виступаючи у вазі до 75 кг.

Українська команда. Фото: Мінмолоді та спорту

Також дві нагороди для України здобула плавчиня Ірина Терещенко, яки отримала бронзу на 50-метрівці брасом, а також у командній естафеті на 100 метрів вільним стилем.

Усі нагороди української команди за два дні Дефлімпіади

"Золото" у перший день здобули:

Єлизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м);

Карина Янчук (карате, куміте, до 68 кг);

Олександр Махно (карате, куміте, до 84 кг);

Олександр Черняєв (карате, ката);

Ілля Султанов (плавання, 50 м, батерфляй);

Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць і Максим Дудник (плавання, 4х100 м, вільний стиль).

Анна Шостак (дзюдо);

Марина Губанова (карате, до 50 кг);

Катерина Масло (карате, до 55 кг);

Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг);

Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас);

Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина).

"Срібло" за два дні отримали:

Микола Пантюшин (карате, куміте, понад 84 кг);

Олександр Черняєв, Олександр Кальник і Олександр Тритяк (карате, ката, команда);

В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг);

"Бронзу" Україні принесли:

Ірина Терещенко (плавання: 200 м, комплекс та 50 метрів, брас);

Наталя Ненько (дзюдо);

Катерина Авдеєва (дзюдо);

Владислав Мозирєв (дзюдо);

Дмитро Шеретов (дзюдо);

Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг);

Олександр Черняєв (карате, до 75 кг);

Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас);

Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй);

жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль).

Наразі Україна є беззаперечним лідером медального заліку, у найближчої до нас країни – Японії, на 8 золотих медалей менше.

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Топ 10 Медального заліку Дефлімпіади-2021

Україна: 12 "золото" + 3 "срібло" + 9 "бронза"

Японія: 4+2+3

Іран: 2+3+4

Венесуела: 2+1+7

США: 2+1+5

Туреччина: 1+3+5

Італія: 1+3+1

Алжир: 1+1+2

Франція: 1+0+1

Нідерланди: 1+0+0

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