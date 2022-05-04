16 нагород: українці лідирують в медальному заліку Дефлімпіади-2021

На другий день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – українська команда посіла перше місце в медальному заліку і вже здобула загалом 25 медалі.
У перший день змагань українці здобули дев'ять медалей: шість золотих, дві срібні та одну бронзову у трьох видах спорту.
Другий день став ще результативнішим, українська команда виборола одразу 16 нагород, шість – золоті.
Найрезультативнішим спортсменом серед українців став каратист Олександр Черняєв, який після двох нагород в особистому і командному ката (вправи у карате) здобув ще й бронзову медаль, виступаючи у вазі до 75 кг.
|Українська команда. Фото: Мінмолоді та спорту
Також дві нагороди для України здобула плавчиня Ірина Терещенко, яки отримала бронзу на 50-метрівці брасом, а також у командній естафеті на 100 метрів вільним стилем.
Усі нагороди української команди за два дні Дефлімпіади
"Золото" у перший день здобули:
- Єлизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м);
- Карина Янчук (карате, куміте, до 68 кг);
- Олександр Махно (карате, куміте, до 84 кг);
- Олександр Черняєв (карате, ката);
- Ілля Султанов (плавання, 50 м, батерфляй);
- Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць і Максим Дудник (плавання, 4х100 м, вільний стиль).
- Анна Шостак (дзюдо);
- Марина Губанова (карате, до 50 кг);
- Катерина Масло (карате, до 55 кг);
- Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг);
- Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас);
- Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина).
"Срібло" за два дні отримали:
- Микола Пантюшин (карате, куміте, понад 84 кг);
- Олександр Черняєв, Олександр Кальник і Олександр Тритяк (карате, ката, команда);
- В'ячеслав Новіков (карате, до 60 кг);
"Бронзу" Україні принесли:
- Ірина Терещенко (плавання: 200 м, комплекс та 50 метрів, брас);
- Наталя Ненько (дзюдо);
- Катерина Авдеєва (дзюдо);
- Владислав Мозирєв (дзюдо);
- Дмитро Шеретов (дзюдо);
- Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг);
- Олександр Черняєв (карате, до 75 кг);
- Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас);
- Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй);
- жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль).
Наразі Україна є беззаперечним лідером медального заліку, у найближчої до нас країни – Японії, на 8 золотих медалей менше.
Топ 10 Медального заліку Дефлімпіади-2021
- Україна: 12 "золото" + 3 "срібло" + 9 "бронза"
- Японія: 4+2+3
- Іран: 2+3+4
- Венесуела: 2+1+7
- США: 2+1+5
- Туреччина: 1+3+5
- Італія: 1+3+1
- Алжир: 1+1+2
- Франція: 1+0+1
- Нідерланди: 1+0+0
Вас також може зацікавити:
Українські ветерани здобули перші медалі на "Іграх Нескорених-2022"
Чому важлива фізична активність під час війни? Поради від ЦГЗ
10 хвилин, які продовжують життя: вчені з'ясували, як фізична активність впливає на смертність
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.