Як записати до 1 класу дитину-переселенця – пояснює освітній омбудсмен

Дитина має право отримувати освіту в школі тієї територіальної громади, де вона наразі перебуває.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Для багатьох дітей зарахування в перший клас пройде за звичною процедурою.

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"Заклади освіти в деяких містах уже розпочали прийом документів на зарахування до першого класу", – каже омбудсмен.

Водночас через воєнний стан цьогорічна процедура зарахування має свої особливості.

Коли подавати документи до школи

Терміни початку подачі документів на зарахування до першого класу встановлює місцева влада.

Оголосити дати прийому вона має не пізніше ніж за місяць до його початку та обов’язково повідомити про це на сайтах органу управління освітою.

Заклад освіти не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв також має повідомити про це та оприлюднити графік на своєму сайті та/або на інформаційних стендах.

Обов’язково має бути оприлюднена інформація про:

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закріплену за закладом територію обслуговування;

спроможність школи (максимальну кількість дітей, яких школа може зарахувати);

кількість учнів у кожному класі.

Фото: Alexander_Safonov/Depositphotos

Які документи треба подати

Дітей-переселенців зараховують в школи тих громад, в яких вони зареєстровані.

Якщо дитина не зареєстрована на території громади, заклад освіти має сприяти її реєстрації та не відмовляти у прийнятті документів.

Для того, щоб зарахувати переміщену дитину до 1 класу, один із батьків, опікунів або інших законних представників має подати до закладу освіти заяву.

Заяву на зарахування до першого класу можна подавати особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника.

До заяви додається:

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.

В умовах воєнного стану батькам дитини-переселенця необхідно надати закладу освіти один із документів:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження, вона зараховується до закладу освіти без нього.

Керівник школи зобов’язаний невідкладно поінформувати про це орган опіки і піклування, щоб сприяти оформленню свідоцтва.

Медична довідка

Відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о не є підставою для відмови у зарахуванні до 1 класу.

Але довідка обов’язково має бути надана до початку навчального року.

Право на першочергове зарахування

Діти, які зареєстровані на території обслуговування закладу освіти як внутрішньо переміщені особи, мають право на першочергове зарахування.

Якщо дитина-переселенець має особливі потреби

За бажанням батьків до заяви про зарахування дитини у 1 клас можна додати оригінал або копію висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Тоді дитину можуть зарахувати у інклюзивний клас, який утворюється на період дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або до моменту виїзду.

Батькам треба звернутися до інклюзивно-ресурсного центру за місцем перебування та оформити відповідну довідку якомога швидше.

Адже закладу освіти потрібен час для того, щоб створити інклюзивний клас.

Якщо під час воєнного стану висновок, що надавався ІРЦ, було втрачено, батьки можуть отримати копію висновку на порталі АС "ІРЦ" або у відповідному мобільному додатку.

Жеребкування на вільні місця

Міністерство освіти та науки рекомендує цьогоріч провести зарахування до першого класу без процедури жеребкування.

Однак вирішувати це будуть заклади освіти.

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