У Києві з 2 травня розпочнеться прийом заяв до перших класів

З 2 травня в школах Києва розпочнуть приймати заяви від батьків майбутніх першокласників.

Прийом триватиме до 31 травня, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Цьогоріч заяву можна подати не тільки особисто, а й в електронному вигляді або надіслати листа на пошту.

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"Зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи", – сказав Мондриївський.

Фото: InnaSidorova/Depositphotos

Якщо до 31 травня у батьків не буде можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не буде підставою для відмови у зарахуванні.

Довідку та інші документи можна буде подати до 23 серпня 2022 року включно.

У КМДА додали, що деякі категорії дітей будуть мати пріоритет при зарахуванні до першого класу.

Зокрема, йдеться про:

дітей, що проживають на території обслуговування закладу;

зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб;

дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та чиї батьки працюють в цих закладів.

У минулому навчальному році в столиці до першого класу записалось понад 32 тис. учнів.

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