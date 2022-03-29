Зарплата вчителям та учні-переселенці: як в Україні організовують навчання під час війни

Міністерство освіти і науки дозволило учням продовжувати навчання у місцях, куди вони переїхали через війну.

Відповідний указ 28 березня підписав очільник МОН Сергій Шкарлет.

Документом передбачається, що учнів-переселенців можуть зарахувати до освітнього закладу лише за заявою одного з батьків або опікунів.

Подачу документів значно спростили, оскільки часто необхідних документів фізично немає на руках.

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Також такі діти мають можливість проживати у гуртожитку або пансіоні і за необхідністю отримувати харчування.

При цьому усім освітнім закладам дозволили обрати оптимальну для себе форму навчання: очну, дистанційну або змішану.

Указом гарантується виплата зарплати вчителям, які вимушено перебувають у "простої" або не мають змоги викладати предмети.

Нагадаємо, в переважній більшості областей України начальний процес поступово відновлюють. Зараз лише у двох областях викладання призупинено через бойові дії, у 13 областях навчання триває у дистанційній формі.

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