Звернення "паломниці": як українці реагують на відео Оксани Марченко

12 квітня в Україні зловили Віктора Медведчука – кума Путіна і депутата забороненої партії "ОПЗЖ", підозрюваного у держзраді.
У відповідь на це його дружина Оксана Марченко записала звернення до президента Володимира Зеленського на YouTube з вимогою "негайно звільнити її чоловіка".
Вона заявила, що Медведчук "не порушував" ніяких законів України, тому СБУ затримала його незаконно.
За її словами, кум Путіна "завжди був за мир", а його переслідування є нібито політично зумовленим.
Вчора соцмережі вибухнули мемами про Медведчука, а сьогодні українці відреагували на такі заяви Марченко.
"Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми про відеозвернення "паломниці".
|Фото: Іван Марунич
Крім звернення до Зеленського, Марченко записала й інше відео, у якому вона просить президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана допомогти у звільненні її чоловіка.
На цьому відео вона вже була з покритою головою – про це українці також почали робити меми:
|Фото: Мартин Якуб
|Фото: Victor Bened
|Фото: канал blyadtoivo
Нагадаємо, Оксана Марченко відома не лише завдяки кар'єрі телеведучої та партнерству з Медведчуком.
Торік вона зняла фільм під назвою "Паломніца", присвячений Московському патріахату.
Ось мем із кадром звідти:
|Фото: Вячеслав Пономарьов
|Твіт: Nick Dmytriiev
Також користувачі звернули увагу на змінену зовнішність Марченко.
"Ця різниця на фото показує, що Оксана Марченко добре підготувалася до втечі, а її чоловік Віктор Медведчук – ні. Тому Оксана обрала хорошого пластичного хірурга (і її не впізнати, скільки не намагайся), а Віктор – ні. Тому Оксана щаслива і за кордоном, а Віктор – ні.
P.S. А ще Оксана стала виглядати як рідна сестра Сніжани Єгорової. Збіг?" – написав медійник Тарас Березовець.
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|Твіт: Джавеліна Бандерівна
|Фото: Максим Потапович
Зрештою, новим "чмонею" назвали не лише Медведчука, але і його дружину:
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