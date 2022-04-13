Звернення "паломниці": як українці реагують на відео Оксани Марченко

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 квітня 2022

12 квітня в Україні зловили Віктора Медведчука – кума Путіна і депутата забороненої партії "ОПЗЖ", підозрюваного у держзраді. 

У відповідь на це його дружина Оксана Марченко записала звернення до президента Володимира Зеленського на YouTube з вимогою "негайно звільнити її чоловіка".

Вона заявила, що Медведчук "не порушував" ніяких законів України, тому СБУ затримала його незаконно.

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За її словами, кум Путіна "завжди був за мир", а його переслідування є нібито політично зумовленим.

Вчора соцмережі вибухнули мемами про Медведчука, а сьогодні українці відреагували на такі заяви Марченко.

"Українська правда. Життя" зібрала найкращі меми про відеозвернення "паломниці".

 Фото: Іван Марунич

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Крім звернення до Зеленського, Марченко записала й інше відео, у якому вона просить президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана допомогти у звільненні її чоловіка.

На цьому відео вона вже була з покритою головою – про це українці також почали робити меми:

 Фото: Мартин Якуб

 Фото: Victor Bened

 Фото: канал blyadtoivo

Нагадаємо, Оксана Марченко відома не лише завдяки кар'єрі телеведучої та партнерству з Медведчуком.

Торік вона зняла фільм під назвою "Паломніца", присвячений Московському патріахату.

Ось мем із кадром звідти:

 Фото: Вячеслав Пономарьов

 Твіт: Nick Dmytriiev

Також користувачі звернули увагу на змінену зовнішність Марченко.

"Ця різниця на фото показує, що Оксана Марченко добре підготувалася до втечі, а її чоловік Віктор Медведчук – ні. Тому Оксана обрала хорошого пластичного хірурга (і її не впізнати, скільки не намагайся), а Віктор – ні. Тому Оксана щаслива і за кордоном, а Віктор – ні.

P.S. А ще Оксана стала виглядати як рідна сестра Сніжани Єгорової. Збіг?" написав медійник Тарас Березовець.

 
 Твіт: Джавеліна Бандерівна

 Фото: Максим Потапович

Зрештою, новим "чмонею" назвали не лише Медведчука, але і його дружину:

 

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