Під час евакуації тварин з екопарку Фельдмана загинув 15-річний волонтер

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 травня 2022

Під час евакуації африканських буйволів з "Фельдман Екопарку" команда співробітників і волонтерів потрапила під обстріл окупантів.

Один із волонтерів загинув – хлопцеві було лише 15 років.

Про трагедію розповів власник екопарку Олександр Фельдман.

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"Сьогодні, 5 травня, під час евакуації буйволів із "Фельдман Екопарку" під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. 

Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі", – написала пресслужба екопарку.

 Фото: lachris77/Depositphotos

Загиблий хлопець допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин. 

"Світла пам'ять герою! Це вже шоста жертва у нашій команді", – написала пресслужба екопарку.

Нагадаємо, порятунок тварин з екопарку Фельдмана на Харківщині триває.

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Комплекс розміщується майже на лінії вогню і постійно зазнає обстрілів.

З початку повномасштабного вторгнення працівники екопарку, волонтери та зоозахисники врятували близько 80% тварин, ризикуючи своїм життям.

15-річний волонтер став шостою жертвою російських окупантів серед людей, які допомагали рятувати вихованців екопарку.

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