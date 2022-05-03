Евакуювали не всіх: зоозахисники б'ють на сполох через тигра Банзая з харківського екопарку

Зоозахисники з UAnimals заявили, що в харківському екопарку Фельдмана перебуває поранений тигр.

Тварина потребує негайної евакуації, наголосили в організації.

Утім, в екопарку відповіли, що 17-річного тигра Банзая вивезли в безпечне місце ще 30 квітня, і звинуватили UAnimals у спробі пропіаритися на ситуації.

"Українська правда. Життя" спробувала розібратися у тому, що відбувається з твариною.

Харківський екопарк, в якому перебувало понад 5 тисяч тварин, майже з першого дня війни потрапив під обстріли росіян.

Засновник парку Олександр Фельдман заявив, що якщо тварин не евакуюють, деяких він усипить.

Небайдужі відгукнулися та запропонували допомогу в евакуації.

Серед них була і міжнародна зоозахисна організація UAnimals, яка хотіла забрати, зокрема, великих кішок. Тварин планували спершу відправити на реабілітацію в київській притулок, а потім – за кордон.

Однак, як сказали зоозахисники, керівництво екопарку не захотіло співпрацювати, а організації вдалося вивезти лише кілька хижаків.

Втім, в екопарку заперечують, що UAnimals брав участь в порятунку тварин.

Там кажуть, що евакуаційна команда екопарку власними силами продовжувала вивіз тварин, яких приймали зоопарки країни.

У кінці квітня в екопарку заявили, що вдалося вивезти 80% тварин, повністю завершити евакуацію планували до середини травня.

2 травня на сторінці UAnimals повідомили, що на території екопарку досі перебуває поранений тигр, якого терміново потрібно вивезти.

В організації розповіли, що вони отримали фото ледь живого тигра, а в екопарку підтвердили інформацію про те, що тварина дійсно знаходиться там.

"Після дня перемовин з власником Фельдман Екопарку та після впливу на ситуацію міжнародних організацій було вирішено, що наша команда таки евакуює цього хижака", – заявили в організації.

Та коли волонтери виїхали на місце, у екопарку їм сказали, що Банзая вже вивезли.

"На під’їзді до звіринця наша команда провела довгі години до самого вечора, хоча представники парку обіцяли зустріти команду "за кілька хвилин".

Весь цей день "екопарк" стверджував, що тварина перебуває на території звіринцю.

Втім, у приватному порядку волонтерці показали відео, датоване 30 квітня, на якому тигра евакуювали на приватну ділянку до Олександра Фельдмана та ніби надають лікування.

Чому цю інформацію представники екопарку приховували – нам невідомо", – кажуть в організації.

Зоозахисники вважають, що "регіонал Фельдман заважає порятунку тварин зі свого звіринця".

Керівник партнерських проєктів екопарку Вадим Воротинський розповів "УП. Життя", що тигр на ім'я Банзай – дуже старий. Йому 17 років, у нього немає зубів.

Також тварина знаходиться у стресі після того, як російський снаряд розірвався в 15 метрах від нього, а в його клітку влетів осколок.

Воротинський запевнив, що подорож за кордон ця тварина точно не переживе.

"Тигр, старожил екопарку, в поганому стані. Своє беруть вік та стрес. Велика кількість тварин загинула не тільки від обстрілів, а й від серцевих нападів.

У нас в екопарку воронки від снарядів у зріст людини. Звісно, що тварини у шоці. Ми веземо їх в найближче місце, де їм перш за все нададуть кваліфіковану медичну допомогу", – розповів Воротинський.

В екопарку Фельдмана вважають, що UAnimals просто "піариться".

"Люди, які намагаються на біді нажитися, кажуть що ми не слідкуємо за тваринами.

Хтось ризикує життям, а хтось бере фото та відео і намагається сказати, що ми нічого не робимо.

За час війни у нас загинуло 5 працівників. Не було і дня, щоб до нас не прилітало, а люди тим часом просто піаряться", – заявив Воротинський.

Згодом на сторінці екопарку у з'явилося відео з Банзаєм.

В екопарку кажуть, що наразі вдалося зробити найважливіше – вивезти хижаків, які б могли становити загрозу місцевим мешканцям.

Та деякі тварини все ж таки втекли.

"Втекло маленьке левеня, однак згодом повернулося. Двоє червоних вовків бігають зараз під Харковом, не змогли поки що впіймати.

Також десь повтікали кілька мавп", – розповів Вадим Воротинський.

Наразі, за словами Воротинського, в звіринці залишилося приблизно 15 тварин.

"Копитні, кілька лам, барани, верблюди. Не можемо зараз ніяк добратися до бізончика, батьків якого вбило", – розповів він.

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