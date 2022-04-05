Зоозахисники допоможуть екопарку Фельдмана у Харкові евакуювати тварин

Російські окупанти знищили екопарк у Харкові – його засновник Олександр Фельдман заявив, що ідей, як провести евакуацію всіх тварин, немає.

До вечора 5 квітня екопарк мав знайти спосіб вивезти тварин або приспати великих хижаків, зокрема левів і тигрів.

Однак зоозахисна організація UAnimals разом із користувачами соцмереж закликала не евтаназувати тварин і запропонувала свою допомогу.

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"UAnimals вже включилися в порятунок звірів та закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не вбивати тварин.

Ми готові до порятунку!" – написали зоозахисники.

Фото: Фельдман Екопарк

Також UAnimals повідомили, що сконтактували з керівництвом екопарку та домовились про евакуацію звірів.

Їх усіх має прийняти притулок для диких тварин Наталії Попової на Київщині.

"Також ми знайшли клітки для евакуації та інтенсивно працюємо над вирішенням питання логістики.

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Наразі ми проводимо переговори стосовно кількості та видів тварин", – кажуть в UAnimals.

Пізніше заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко сказав, що питання з евакуацією тварин з Харкова "уже вирішене".

Фото: Фельдман Екопарк

"Питання з евакуацією тварин з Екопарку у Харкові вирішено. Припиніть мені писати в особисті повідомлення.

Все під контролем", – написав він у Facebook.

"УП. Життя" звернулася до екопарку Фельдмана та організації UAnimals по більш детальну інформацію і наразі чекає на відповідь.

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