Суворо заборонено: влада Києва просить не відвідувати лісів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 травня 2022

Столична влада нагадує про заборону відвідувати ліси у місті та навколо Києва, як пішки, так і на транспортних засобах.

За лісову прогулянку можна отримати штраф у кілька десятків тисяч гривень, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Наше головне завдання – не допустити пожеж. Частина лісових територій була зоною бойових дій і там можуть залишатись вибухонебезпечні матеріали, що суттєво ускладнює для міських служб процес ліквідації пожеж та їхніх наслідків", – каже чиновник.

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Пантелеєв зазначив, нещодавно у Київській області вже сталось кілька пожеж, тому міська влада просить утриматись від пікніків із багаттям в міських лісах.

 Фото: stockaboo/Depositphotos

Заборона на відвідування лісів у Києві діє з 6 квітня за рішенням міського голови. Вона також стосується транспортних засобів, від велосипедів до вантажівок.

Єдиним винятком з правил є техніка, яка використовується українськими захисниками.

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