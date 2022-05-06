"Це реально мерзость!": Чоткий паца з Рівного воює в лавах ЗСУ та знищує окупантів

Герой відеомему "Чоткий паца з Рівного" Іван Мартинов воює в лавах Збройних сил України проти російських окупантів.

Свою славу він здобув у 2014 році коментуючи економічну ситуацію в країні в ході телесюжету, вимовивши вже крилату фразу: "Це мерзость, це реально мерзость!"

Його історію розповідає Угрупування Об'єднаних сил на своїй сторінці у соцмережі.

Зараз Іван боронить Україну в складі 68 окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку і переконано каже: "Москалі – це мерзость".

Чоткий паца з Рівного. Фото: Угрупування Об'єднаних сил

Бути на передовій для Івана не в новинку, він воював в добровольчому батальйоні, а потім служив 5 років в ЗСУ за контрактом.

До цього також брав активну участь в Революції Гідності.

Після закінчення контракту в ЗСУ для "Чоткого паци" відпочинок виявився не дуже тривалим, за три місяці розпочалась повномасштабна війна проти Росії.

"Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну", – розповідає український воїн.

Як і багато українців, Іван Мартинов прокинувся зранку 24 лютого від вибухів російських ракет.

"Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг – приїхала машина, і от я вже у військкоматі", – згадує він.

Після перемоги України у війні Іван Мартинов планує одружитись та вирушити у подорож, щоб побачити світ.

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