Хроніки пекла: в Україні зняли документальний фільм про трагедію в Маріуполі

В Україні зняли документальний фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" з історіями людей, які вирвались із блокадного міста.

Фільм створила режисерка Єлизавета Татарінова та український продакшен "ТТБ-Студія".

У стрічці зібрали документальні кадри, монолог від міста та інтерв’ю людей, яким вдалося вирватись із блокадного Маріуполя.

"Маріуполь. Хроніки пекла" – це розповідь про життя у місті з перших днів війни і до початку квітня.

Подивитися стрічку можна за посиланням на YouTube-каналі.

"Ідея зняти цей фільм з’явилась, коли із заблокованого міста почали виїжджати перші люди, в середині березня.

Ми просто зібралися з оператором і поїхали до Запоріжжя, куди прибувають колони машин, аби з перших вуст почути про те, що відбувається в Маріуполі. Ці розповіді важко слухати, але потрібно", – розповідає режисерка.

Маріуполь. Хроніки пекла

Про трагедію в Маріуполі у фільмі розповіли:

маріупольські журналісти Надія Сухорукова, Микола Осиченко та Макс Грабовський;

волонтерка Катерина Єрська;

комендант найбільшого в Маріуполі сховища у спорткомплексі "Терра Спорт" Євген Тузов. Родина;

сім’я загиблого фотохудожника Віктора Дєдова та інші.

Скріншот із фільму

Зйомки фільму проходили в Одесі, Чорноморську, Кропивницьому, Дніпрі та Запоріжжі – там, де опинились герої фільму після евакуації.

Серед них є ті, кому вдалось вижити під час бомбардування маріупольського Драмтеатру, а також свідки обстрілів пологового будинку.

Також у фільмі знялись люди, чиїх близьких примусово депортували до Росії і ті, хто ледь не загинув під обстрілами під час евакуації.

Маріуполь. Хроніки пекла

"Кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія.

Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути", – наголошують автори фільму.

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