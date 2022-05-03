Хроніки пекла: в Україні зняли документальний фільм про трагедію в Маріуполі

В Україні зняли документальний фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" з історіями людей, які вирвались із блокадного міста.
Фільм створила режисерка Єлизавета Татарінова та український продакшен "ТТБ-Студія".
У стрічці зібрали документальні кадри, монолог від міста та інтерв’ю людей, яким вдалося вирватись із блокадного Маріуполя.
"Маріуполь. Хроніки пекла" – це розповідь про життя у місті з перших днів війни і до початку квітня.
Подивитися стрічку можна за посиланням на YouTube-каналі.
"Ідея зняти цей фільм з’явилась, коли із заблокованого міста почали виїжджати перші люди, в середині березня.
Ми просто зібралися з оператором і поїхали до Запоріжжя, куди прибувають колони машин, аби з перших вуст почути про те, що відбувається в Маріуполі. Ці розповіді важко слухати, але потрібно", – розповідає режисерка.
|Маріуполь. Хроніки пекла
Про трагедію в Маріуполі у фільмі розповіли:
- маріупольські журналісти Надія Сухорукова, Микола Осиченко та Макс Грабовський;
- волонтерка Катерина Єрська;
- комендант найбільшого в Маріуполі сховища у спорткомплексі "Терра Спорт" Євген Тузов. Родина;
- сім’я загиблого фотохудожника Віктора Дєдова та інші.
|Скріншот із фільму
Зйомки фільму проходили в Одесі, Чорноморську, Кропивницьому, Дніпрі та Запоріжжі – там, де опинились герої фільму після евакуації.
Серед них є ті, кому вдалось вижити під час бомбардування маріупольського Драмтеатру, а також свідки обстрілів пологового будинку.
Також у фільмі знялись люди, чиїх близьких примусово депортували до Росії і ті, хто ледь не загинув під обстрілами під час евакуації.
|Маріуполь. Хроніки пекла
"Кожен має свою історію, але вона спільна – свідчення про військові злочини, які чинить Росія.
Відверта і страшна, бо те, що відбувається у Маріуполі важко уявити. Але ми маємо її почути", – наголошують автори фільму.
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