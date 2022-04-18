Кім та довгий стіл Путіна: Reface запустив додаток для створення проукраїнських мемів

Яна Осадча журналіст
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18 квітня 2022

Український стартап Reface запустив безкоштовний додаток "Мемомет", з допомогою якого можна створювати меми та колажі в підтримку України.

У додатку користувачі можуть легко вирізати об’єкт із будь-якого зображення і перетворити їх на мем, повідомляють в компанії.

"Наша продуктова візія – давати можливість звичайним людям, які не працюють у графічних редакторах і не мають спеціальних навичок, створювати актуальний контент у смартфоні за кілька хвилин", – додав Іван Алцибєєв, CPO Reface.

Також в застосунку є чимало готових шаблонів і об’єктів, до яких обіцяють додавати нові.

 Як працює додаток

Серед стандартних об’єктів у застосунку будуть як наші персонажі (Зеленський, Арестович, Кім), так ворожі (Путін, Лавров, Шойгу).

Також додадуть легендарні атрибути війни з Росією: джавеліни, трактори, які тягнуть російський танк та корабель окупантів, який має йти по всім відомому напрямку.

Окрім цього, у додатку можна знайти фони для мемів: дорожні знаки, довгий стіл Путіна, автобусна зупинка у Чорнобаївці.

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