Кім та довгий стіл Путіна: Reface запустив додаток для створення проукраїнських мемів

Український стартап Reface запустив безкоштовний додаток "Мемомет", з допомогою якого можна створювати меми та колажі в підтримку України.
У додатку користувачі можуть легко вирізати об’єкт із будь-якого зображення і перетворити їх на мем, повідомляють в компанії.
"Наша продуктова візія – давати можливість звичайним людям, які не працюють у графічних редакторах і не мають спеціальних навичок, створювати актуальний контент у смартфоні за кілька хвилин", – додав Іван Алцибєєв, CPO Reface.
Також в застосунку є чимало готових шаблонів і об’єктів, до яких обіцяють додавати нові.
|Як працює додаток
Серед стандартних об’єктів у застосунку будуть як наші персонажі (Зеленський, Арестович, Кім), так ворожі (Путін, Лавров, Шойгу).
Також додадуть легендарні атрибути війни з Росією: джавеліни, трактори, які тягнуть російський танк та корабель окупантів, який має йти по всім відомому напрямку.
Окрім цього, у додатку можна знайти фони для мемів: дорожні знаки, довгий стіл Путіна, автобусна зупинка у Чорнобаївці.
|Чмоня, Ждун, Медведчук та інші герої
|Зеленський робить селфі в Криму
|Не забудьте перед сном прийняти... Арестовича
|Прокотимось?
|Культурна програма у одному бункері
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