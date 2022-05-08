Дефлімпіада 2021: рахунок України на шостий день змагань

Завершився шостий змагальний день XXIV літньої Дефлімпіади, яку проводять у місті Кашіас-ду-Сул (Бразилія).
Національна дефлімпійська команда України здобула 6 нагород: 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові, повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Усього за 6 днів змагань у скарбничці збірної України – 64 медалі, серед яких – 31 золота, 15 срібних та 18 бронзових нагород.
"У медальному заліку Дефлімпіади Україна продовжує йти одноосібним лідером.
Вітаємо спортсменів та тренерів зі здобутими нагородами! Пишаємося і вболіваємо за вас! Слава Україні!", – кажуть у відомстві.
|Фото: Міністерство молоді та спорту
Які нагороди здобула Україна на 6-й день?
"Золото":
- Яна Мельник, Дмитро Левін, Дмитро Плахотнік та Ганна Андросович (спортивне орієнтування, спринт, мікст);
- Олексій Коломієць (плавання, 200 м, брас).
"Срібло":
- Владислав Гриценко (плавання, 200 м, брас);
- Валерія Верниба, Ірина Терещенко, Аніта Махник та Дар’я Тарасенко (плавання, естафета 4х100 м, комплекс).
"Бронза":
- Олександр Костик та Віолета Ликова (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 м, мікст);
- Аніта Махник (плавання, 400 м, комплекс).
|Фото: Міністерство молоді та спорту
Нагадаємо, літні Дефлімпійські ігри або Дефлімпіада – це мультиспортивні ігри серед людей із порушенням слуху.
14-ту Дефлімпіаду цьогоріч проводять у Бразилії з 1 по 15 травня.
У перший день змагань Збірна України отримала 9 медалей у трьох видах спорту.
Наступного змагального дня українська команда виборола одразу 16 нагород.
За третій день Дефлімпіади-2021 наші спортсмени отримали ще 13 нагород, а за четвертий день – 8 нагород.
Водночас на п’ятий день національна збірна команда України здобула 12 медалей.
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