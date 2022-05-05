Лідер у медальному заліку: Україна здобула ще 13 нагород на Дефлімпіаді-2021

За третій день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – національна українська збірна здобула ще 13 нагород.

Зокрема, спортсмени взяли 7 золотих, 3 срібних та 3 бронзових медалей.

Про успіхи української команди повідомили у Національному паралімпійському комітеті України.

Україна впевнено продовжує лідирувати у медальному заліку Дефлімпіади – спортсмени здобули вже 38 нагород. На другому місці США (15 медалей/6 золотих), на третьому – Японія (13/5), на четвертому – Іран (15/4), на п'ятому – Франція (6/3).

Дефлімпіада-2021: Українська паралімпійська збірна воює на спортивному фронті. Фото: Мінспорту

"Отож, підсумок сьогоднішнього змагального дня – 4 травня – 38 нагород: 19 золотих, 6 срібних та 13 бронзових медалей.

Слава Україні! Переможемо!" – наголосили в комітеті.

На вищу сходинку п'єдесталу, здобувши "золото", піднялися українці:

Єлисавета Топчанюк (велоспорт, роздільний старт),

Юрій Гайдученко, Олександр Черняєв, Олександр Махно, Вячеслав Новіков, Микола Пантюшин, Володимир Махно, Євгеній Непорада (карате – командне куміте, чоловіки),

Світлана Яковенко, Інеса Причина, Тетяна Хиль (карате – командне ката, жінки),

Катерина Шепелюк (дзюдо, до 63 кг),

Лука Нетяга (дзюдо, до 90 кг),

Ілля Султанов (плавання, 100 метрів, вільний стиль),

Владислав Кремляков, Ілля Султанов, Олексій Коломієць, Владислав Гриценко (комплексне плавання, естафета 4х100 метрів).

Дефлімпіада-2021. Фото: Національний паралімпійський комітет України

Водночас "срібло" завоювали дзюдоїсти Марина Погорелова (до 70 кг) та Володимир Маклаков (до 100 кг). Також срібну нагороду отримала Ірина Терещенко у змаганнях із плавання на 200 метрів брасом.

Дефлімпіада-2021. Фото: Національний паралімпійський комітет України

"Бронзу" здобули дзюдоїсти Марія Бала (до 78 кг), Оксана Кравченко (понад 100 кг) та каратистки Єлизавета Бондар, Марина Губанова, Катерина Масло, Карина Янчук у командному куміте.

Українці завоювали вже 38 нагород. Фото: Мінспорту

Як повідомили у Національному паралімпійському комітеті, загалом Україна виборола вже 38 нагород за три дні Дефлімпіади-2021.

Зазначимо, Дефлімпіада-2021 проходить у Бразилії з 1 по 15 травня 2022 року. На змаганнях серед спортсменів із порушенням слуху розігрується 209 комплектів нагород.

Водночас цього року на тлі повномасштабної війни в Україні до Дефлімпіади не допустили Росію та Білорусь.

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