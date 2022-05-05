Лідер у медальному заліку: Україна здобула ще 13 нагород на Дефлімпіаді-2021

За третій день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – національна українська збірна здобула ще 13 нагород.
Зокрема, спортсмени взяли 7 золотих, 3 срібних та 3 бронзових медалей.
Про успіхи української команди повідомили у Національному паралімпійському комітеті України.
Україна впевнено продовжує лідирувати у медальному заліку Дефлімпіади – спортсмени здобули вже 38 нагород. На другому місці США (15 медалей/6 золотих), на третьому – Японія (13/5), на четвертому – Іран (15/4), на п'ятому – Франція (6/3).
|Дефлімпіада-2021: Українська паралімпійська збірна воює на спортивному фронті. Фото: Мінспорту
"Отож, підсумок сьогоднішнього змагального дня – 4 травня – 38 нагород: 19 золотих, 6 срібних та 13 бронзових медалей.
Слава Україні! Переможемо!" – наголосили в комітеті.
На вищу сходинку п'єдесталу, здобувши "золото", піднялися українці:
- Єлисавета Топчанюк (велоспорт, роздільний старт),
- Юрій Гайдученко, Олександр Черняєв, Олександр Махно, Вячеслав Новіков, Микола Пантюшин, Володимир Махно, Євгеній Непорада (карате – командне куміте, чоловіки),
- Світлана Яковенко, Інеса Причина, Тетяна Хиль (карате – командне ката, жінки),
- Катерина Шепелюк (дзюдо, до 63 кг),
- Лука Нетяга (дзюдо, до 90 кг),
- Ілля Султанов (плавання, 100 метрів, вільний стиль),
- Владислав Кремляков, Ілля Султанов, Олексій Коломієць, Владислав Гриценко (комплексне плавання, естафета 4х100 метрів).
|Дефлімпіада-2021. Фото: Національний паралімпійський комітет України
Водночас "срібло" завоювали дзюдоїсти Марина Погорелова (до 70 кг) та Володимир Маклаков (до 100 кг). Також срібну нагороду отримала Ірина Терещенко у змаганнях із плавання на 200 метрів брасом.
|Дефлімпіада-2021. Фото: Національний паралімпійський комітет України
"Бронзу" здобули дзюдоїсти Марія Бала (до 78 кг), Оксана Кравченко (понад 100 кг) та каратистки Єлизавета Бондар, Марина Губанова, Катерина Масло, Карина Янчук у командному куміте.
|Українці завоювали вже 38 нагород. Фото: Мінспорту
Як повідомили у Національному паралімпійському комітеті, загалом Україна виборола вже 38 нагород за три дні Дефлімпіади-2021.
Зазначимо, Дефлімпіада-2021 проходить у Бразилії з 1 по 15 травня 2022 року. На змаганнях серед спортсменів із порушенням слуху розігрується 209 комплектів нагород.
Водночас цього року на тлі повномасштабної війни в Україні до Дефлімпіади не допустили Росію та Білорусь.
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