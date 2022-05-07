Перші на Дефлімпіаді-2021: українські спортсмени вибороли вже 58 медалей у Бразилії

Яна Осадча журналіст
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7 травня 2022

Національна збірна команда України продовжує тримати лідерські позиції на Дефлімпіаді-2021, яка проходить в Бразилії.

Спортсмени на 6 травня вже завоювали 58 медалей, зокрема, 29 золотих, повідомляють у Національному комітеті спорту інвалідів України.

Також українці отримали 13 срібних та 16 бронзових медалей.

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Тільки за п'ятий день змагань команда виборола 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзові нагороди.

 Українські спортсменки радіють перемозі

Серед чоловіків нагороди в спортивному орієнтуванні отримали:

  • Назар Левицький – золото (Івано-Франківська обл.);
  • Дмитро Плахотнік – срібло (Харківська обл.);
  • Дмитро Левін –  бронза (Харківська обл.);

Жінки:

  • Ганна Федосєєва –  золото (м.Київ);
  • Ганна Андросович – срібло (Харківська обл.);
  • Яна Мельник –  бронза (м.Київ);

Також вже третє поспіль у індивідуальній шосейній гонці на дистанції 44 км отримала золото Єлисавета Топчанюк.

"Нагадаємо, що велоспорт – дебютний для збірної України", – кажуть у комітеті.

Срібну нагороду у кульовій стрільбі виборов Олексій Лазебник (Дніпропетровська обл.).

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Також українці мають яскраві перемоги у настільному тенісі.

Серед жінок у цьому виді спорту найкращі:

  • Марія Васильєва (м.Київ);
  • Юлія Ходько (м.Київ);
  • Роксолана Будник (м.Київ);
  • Карина Завіновська (м.Київ).

А серед чоловіків гарний результат продемонстрували:

  • Григорій Кузьменко  (м.Київ);
  • Геннадій Закладний  (Полтавська обл.);
  • Максим Овчаренко  (Полтавська обл.);
  • Антон Велієв  (Полтавська обл.).

У плаванні українці отримали 1 срібну та 1 бронзову медалі.

Найкращими у естафеті 4х100 вільний стиль (мікст) були:

  • Ілля Султанов  (м.Київ);
  • Олексій Литвиненко  (м.Київ);
  • Дар’я Тарасенко  (Кіровоградська обл.);
  • Ірина Терещенко  (Кіровоградська обл.);
  • Владислав Кремляков (Дніпропетровська обл.).

"Команди у волейболі, баскетболі та пляжному  волейболі сьогодні не мають жодної поразки, і це направду круто!

Отож, Україна – перша на Дефлімпіаді-2021!" – кажуть у комітеті.

Нагадаємо, на другий день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – українська команда всі дні змагань займає перше у медальному заліку.

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