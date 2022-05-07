Перші на Дефлімпіаді-2021: українські спортсмени вибороли вже 58 медалей у Бразилії

Національна збірна команда України продовжує тримати лідерські позиції на Дефлімпіаді-2021, яка проходить в Бразилії.
Спортсмени на 6 травня вже завоювали 58 медалей, зокрема, 29 золотих, повідомляють у Національному комітеті спорту інвалідів України.
Також українці отримали 13 срібних та 16 бронзових медалей.
Тільки за п'ятий день змагань команда виборола 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзові нагороди.
|Українські спортсменки радіють перемозі
Серед чоловіків нагороди в спортивному орієнтуванні отримали:
- Назар Левицький – золото (Івано-Франківська обл.);
- Дмитро Плахотнік – срібло (Харківська обл.);
- Дмитро Левін – бронза (Харківська обл.);
Жінки:
- Ганна Федосєєва – золото (м.Київ);
- Ганна Андросович – срібло (Харківська обл.);
- Яна Мельник – бронза (м.Київ);
Також вже третє поспіль у індивідуальній шосейній гонці на дистанції 44 км отримала золото Єлисавета Топчанюк.
"Нагадаємо, що велоспорт – дебютний для збірної України", – кажуть у комітеті.
Срібну нагороду у кульовій стрільбі виборов Олексій Лазебник (Дніпропетровська обл.).
Також українці мають яскраві перемоги у настільному тенісі.
Серед жінок у цьому виді спорту найкращі:
- Марія Васильєва (м.Київ);
- Юлія Ходько (м.Київ);
- Роксолана Будник (м.Київ);
- Карина Завіновська (м.Київ).
А серед чоловіків гарний результат продемонстрували:
- Григорій Кузьменко (м.Київ);
- Геннадій Закладний (Полтавська обл.);
- Максим Овчаренко (Полтавська обл.);
- Антон Велієв (Полтавська обл.).
У плаванні українці отримали 1 срібну та 1 бронзову медалі.
Найкращими у естафеті 4х100 вільний стиль (мікст) були:
- Ілля Султанов (м.Київ);
- Олексій Литвиненко (м.Київ);
- Дар’я Тарасенко (Кіровоградська обл.);
- Ірина Терещенко (Кіровоградська обл.);
- Владислав Кремляков (Дніпропетровська обл.).
"Команди у волейболі, баскетболі та пляжному волейболі сьогодні не мають жодної поразки, і це направду круто!
Отож, Україна – перша на Дефлімпіаді-2021!" – кажуть у комітеті.
Нагадаємо, на другий день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – українська команда всі дні змагань займає перше у медальному заліку.
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