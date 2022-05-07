Перші на Дефлімпіаді-2021: українські спортсмени вибороли вже 58 медалей у Бразилії

Національна збірна команда України продовжує тримати лідерські позиції на Дефлімпіаді-2021, яка проходить в Бразилії.

Спортсмени на 6 травня вже завоювали 58 медалей, зокрема, 29 золотих, повідомляють у Національному комітеті спорту інвалідів України.

Також українці отримали 13 срібних та 16 бронзових медалей.

Тільки за п'ятий день змагань команда виборола 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзові нагороди.

Українські спортсменки радіють перемозі

Серед чоловіків нагороди в спортивному орієнтуванні отримали:

Назар Левицький – золото (Івано-Франківська обл.);

Дмитро Плахотнік – срібло (Харківська обл.);

Дмитро Левін – бронза (Харківська обл.);

Жінки:

Ганна Федосєєва – золото (м.Київ);

Ганна Андросович – срібло (Харківська обл.);

Яна Мельник – бронза (м.Київ);

Також вже третє поспіль у індивідуальній шосейній гонці на дистанції 44 км отримала золото Єлисавета Топчанюк.

"Нагадаємо, що велоспорт – дебютний для збірної України", – кажуть у комітеті.

Срібну нагороду у кульовій стрільбі виборов Олексій Лазебник (Дніпропетровська обл.).

Також українці мають яскраві перемоги у настільному тенісі.

Серед жінок у цьому виді спорту найкращі:

Марія Васильєва (м.Київ);

Юлія Ходько (м.Київ);

Роксолана Будник (м.Київ);

Карина Завіновська (м.Київ).

А серед чоловіків гарний результат продемонстрували:

Григорій Кузьменко (м.Київ);

Геннадій Закладний (Полтавська обл.);

Максим Овчаренко (Полтавська обл.);

Антон Велієв (Полтавська обл.).

У плаванні українці отримали 1 срібну та 1 бронзову медалі.

Найкращими у естафеті 4х100 вільний стиль (мікст) були:

Ілля Султанов (м.Київ);

Олексій Литвиненко (м.Київ);

Дар’я Тарасенко (Кіровоградська обл.);

Ірина Терещенко (Кіровоградська обл.);

Владислав Кремляков (Дніпропетровська обл.).

"Команди у волейболі, баскетболі та пляжному волейболі сьогодні не мають жодної поразки, і це направду круто!

Отож, Україна – перша на Дефлімпіаді-2021!" – кажуть у комітеті.

Нагадаємо, на другий день Дефлімпіади-2021 – спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху – українська команда всі дні змагань займає перше у медальному заліку.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.