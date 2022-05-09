Дефлімпіада-2021: Україна здобула 39 золотих нагород та лідирує в медальному заліку

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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9 травня 2022

Україна продовжує впевнено лідирувати на Дефлімпіаді-2021 в місті Кашіас-ду-Сул, Бразилія. 

На сьомий день змагань українська команда завоювала 8 золотих, 1 срібну та 4 бронзові медалі.

Про успіхи українців 9 травня розповіли в Міністерстві молоді та спорту.

Які нагороди здобули українці?

"Золото":

  • Єлисавета Топчанюк (велоспорт, критеріум);
  • Назар Левицький та Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, змішана естафета);
  • Олексій Лазебник;
  • Інна Афонченко (стрільба кульова, 10 м пневматичний пістолет, мікст);
  • Наталія Урсуленко (легка атлетика, штовхання ядра);
  • Максим Овчаренко;
  • Роксолана Будник (настільний теніс, змішана команда);
  • Ірина Терещенко (плавання, 100 м брасом);
  • Дмитро Руденко, Сергій Драч, Соломія Купріч, Крістіна Кіняйкіна (легка атлетика, змішана естафета 4х400 м);
  • плавці Артем Карниш, Іван Зіненко, Максим Дудник, Владислав Адамович в естафеті 4х200 м вільним стилем.
 Українські призери Дефлімпіади-2021. Фото: Мінмолоді

"Срібло":

  • Катерина Потапенко (легка атлетика, семиборство).

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"Бронза":

  • Микола Носенко (легка атлетика, біг на 100 м);
  • Владислав Кремляков (плавання, 50 м на спині);
  • Марія Леванович (тхеквондо, до 67 кг);
  • Геннадій Закладний та Юлія Ходько в настільному тенісі серед змішаних команд;

Україна залишається одноосібним лідером на літній Дефлімпіаді-2021. Змагання триватимуть до 15 травня.

Загалом наша команда здобула 39 золотих, 16 срібних та 22 бронзових, у сумі – 77 медалей.

Нагадаємо, Україна з першого дня змагань стала лідером в медальному заліку, а на шостий день команда здобула 6 нагород: 2 золоті, 2 срібні та 2 бронзові.




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