Тьотя Суп: мешканка Маріуполя 2 місяці готувала їжу для людей, які ховалися від обстрілів на "Азовсталі"

Яна Осадча журналіст
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9 травня 2022

Наталя з Маріуполя готувала їсти людям, які переховувалися на території заводу "Азовсталь".

Діти називали жінку тьотя Суп, розповідають у Маріупольській міській раді.

"Ми просиділи з чоловіком у бомбосховищі.2 місяці і 4 дня Ми годували дітей та дорослих. Тому я тьотя Суп. Діти не запам’ятали, як мене звати, тому називали так", – каже Наталя.

Окрім цього, жінка організовувала для дітей конкурс малюнків.

 Наталя, яку називали тьотя Суп

Вони малювали їжу з мирного життя, а тьотя Суп намагалася приготувати щось схоже з наявних продуктів.

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"Так тісто на воді та консерва ставали найсмачнішою в світі піцею", – розповідають у мерії.

Наразі жінка евакуювалася з міста, а дитячі малюнки забрала з собою.

"Кожного ранку береш себе в руки, збираєшся і йдеш готувати сніданок. Це давало шалений потенціал, щоб прокидатися", – каже вона.

Нагадаємо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко розповів "Українській правді" про ситуацію на заводі та про те, чому сталася блокада Маріуполя. 

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Тьотя Суп: мешканка Маріуполя 2 місяці готувала їжу для людей, які ховалися від обстрілів на "Азовсталі"
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