У МОН розповіли, як випускники з окупованих територій зможуть вступити в українські виші

Випускники шкіл, які проживають на тимчасово окупованих територіях, матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту.

Для них буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Випускникам, які будуть вступати на більшість спеціальностей за контрактом, достатньо подати мотиваційний лист.

"Усі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) в закладах вищої освіти або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти", – запевняють у МОН.

Фото: IgorTishenko Depositphotos

Нагадаємо, скласти Національний мультипредметний тест, який цьогоріч замінює ЗНО, можна лише на підконтрольній Україні території.