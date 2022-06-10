У МОН розповіли, як випускники з окупованих територій зможуть вступити в українські виші

Яна Осадча журналіст
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10 червня 2022

Випускники шкіл, які проживають на тимчасово окупованих територіях, матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту.

Для них буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Випускникам, які будуть вступати на більшість спеціальностей за контрактом, достатньо подати мотиваційний лист.

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"Усі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення військових дій, які отримають позитивні результати на вступних випробуваннях, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) в закладах вищої освіти або гарантовано вступити до закладів фахової передвищої освіти", – запевняють у МОН.

 Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Нагадаємо, скласти Національний мультипредметний тест, який цьогоріч замінює ЗНО, можна лише на підконтрольній Україні території.

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