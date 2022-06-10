Для тих, хто не встиг: в Україні розпочалася додаткова реєстрація на спрощене ЗНО

10 червня 2022 року розпочався додатковий період реєстрації випускників українських шкіл для участі у Національному мультипредметному тесті.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Додаткова реєстрація буде тривати 10 днів та буде доступною до 20 червня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Вступники, які не встигли заповнити реєстраційну картку до 19 квітня, проте мають бажання проходити тестування, можуть зареєструватися і взяти участь у додатковій сесії НМТ", – говорить Шкарлет.

Дані для входу у спеціальний сервіс будуть доступні з 25 червня. Підтвердити участь у додатковій сесії тестування можна буде з 8 до 18 липня на інформаційній сторінці.

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Остаточну інформацію про бажання пройти тест потрібно надати з 1 по 10 серпня 2022 року.

"До 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування", – каже міністр.

Тестування у додатковій сесії НМТ відбудеться з 16 до 20 серпня.

Нагадаємо, цьогоріч випускники складатимуть не ЗНО, а національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Долучитися до випробування можна лише на територіях, підконтрольних Україні, а також у 23 країнах Європи.

20 травня стартував перший етап підтвердження реєстрації на участь у НМТ, який тривав до 7 червня.