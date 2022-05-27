Мадонна з метро та літак "Мрія": у Києві створили символічні квіткові інсталяції

У Києві створили квіткові інсталяції, присвячені символам повномасштабної війни в України.

На них зобразили літак "Мрія" та жінку, яка з двомісячною дитиною ховалася від бомб у метро.

"Жінка, яка з двомісячною дитиною ховалася від бомб у метро, стала уособленням незламності усіх українських матерів та надихнула КП УЗН Солом'янського району", – пише народний депутат Роман Грищук.

Інсталяцію, присвячену їй, створюють поблизу Індустріального мосту в Солом'янському районі.

Фото: Роман Грищук

У Київзеленбуді в коментарі УП.Життя розповіли, що композицію створювали до Дня Києва, вона ще не завершена, але її планують відкрити вже незабаром.

Образ Мадонни створений на основі фото Тетяни, яка ховалась в київському метро 25 лютого, його зробив угорський журналіст Андраш Фьольдеш.

Згодом світлиною надихнулась ілюстраторка Марина Соломенникова, яка випадково побачила фотографію, гортаючи стрічку новин.

На основі нього вона створила картину, яка уособлює усіх матерів України під час повномасштабної війни.

Фото: Роман Грищук

Згодом Мадонна з Києва стала іконою в храмі Неаполя в капличці при школі сестер-францисканок.

Квіткову інсталяцію, присвячену втраченому літаку "Мрія", який до цього вважався найбільшим та найпотужнішим у світі, вже створили та відкрили в Деснянському районі.

Для цього знадобилось близько 9800 квітів, основою малюнка слугував ескіз 8-річної доньки одного з працівників КП УЗН Деснянського району.

Фото: Київзеленбуд

"Катя обожнювала цей літак і дуже сумувала, коли його знищили. Дитинка світла, дуже вірить у перемогу України і що літак відбудують, бо він робив добрі справи.

Дівчинка намалювала літачок і подарувала татові малюнок на роботу. Ми коли дізналися історію малюнка, то були дуже вражені і вирішили, зробити такий квітник", – зазначили в КП УЗН.

Нагадаємо, раніше у Києві створили мурал "Свята Джавеліна", за основу якого взяли ілюстрацію відомого художника Кріса Шоу.

Утім через зображення обурились в Українські раді церков, які побачили в ньому образу для віруючих.