Російські ракети в Чорткові пошкодили школи та садочок

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 червня 2022

Ракетний обстріл Тернопільщини пошкодив кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них – школа, садочок, магазини, багатоквартирні будинки тощо. 

Про наслідки ракетної атаки повідомила Чортківська міська рада.

У закладах освіти вибухова хвиля зруйнувала:

  • 24 віконні конструкції та підвіконня;
  • 12 склопакетів;
  • 5 дверних конструкцій та перегородки між кімнатами.
 Наслідки ракетного обстрілу. Фото: Чортківська міська рада

Очільниця управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Людмила Поліщук зазначила, що у загальноосвітній школі знищено покриття на стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі.

Вона додала, що усі руйнування ліквідують найближчим часом.

 Наслідки ракетного обстрілу. Фото: Чортківська міська рада

За даними Офісу Генпрокурора від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Кількість понівечених культурних об'єктів також зростає. Станом на 10 червня в Україні зруйновано 388 культурних пам'яток.

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