Українські абітурієнти в Люксембурзі зможуть скласти ЗНО-2022 в період додаткової сесії

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 червня 2022

Пройти мультидисциплінарний тест у Люксембурзі можна буде під час додаткової сесії, оскільки основна  у країні проводитися не буде.

Уряд держави пообіцяв створити для цього усі умови, повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 13 червня.

Додаткова сесія НМТ буде проходити з 15 по 20 серпня.

Алгоритм дій для абітурієнтів в Люксембурзі, які  вже підтвердили свою участь у НМТ з 20 травня до 7 червня: 

 Фото: Wavebreakmedia / Depositphotos
  • пропустити етап вибору місця проходження основної сесії (з 21 червня до 7 липня);
  • підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати Люксембург (8 – 18 липня);
  • остаточно підтвердити проходження НМТ саме в Люксембурзі (з 1 по 10 серпня);
  • до 12 серпня отримати запрошення-перепустку. У ній буде вказано розташування екзаменаційного центру, дата та час.

Нагадаємо, що в Українському центрі якості освіти пояснювали, що робити, якщо ви не встигли підтвердити участь у спрощеному ЗНО.

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