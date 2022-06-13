Українські абітурієнти в Люксембурзі зможуть скласти ЗНО-2022 в період додаткової сесії

Пройти мультидисциплінарний тест у Люксембурзі можна буде під час додаткової сесії, оскільки основна у країні проводитися не буде.

Уряд держави пообіцяв створити для цього усі умови, повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 13 червня.

Додаткова сесія НМТ буде проходити з 15 по 20 серпня.

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Алгоритм дій для абітурієнтів в Люксембурзі, які вже підтвердили свою участь у НМТ з 20 травня до 7 червня:

Фото: Wavebreakmedia / Depositphotos

пропустити етап вибору місця проходження основної сесії (з 21 червня до 7 липня);

підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати Люксембург (8 – 18 липня);

остаточно підтвердити проходження НМТ саме в Люксембурзі (з 1 по 10 серпня);

до 12 серпня отримати запрошення-перепустку. У ній буде вказано розташування екзаменаційного центру, дата та час.

Нагадаємо, що в Українському центрі якості освіти пояснювали, що робити, якщо ви не встигли підтвердити участь у спрощеному ЗНО.