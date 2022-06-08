Що робити, якщо абітурієнт не встиг підтвердити свою участь у спрощеному ЗНО? Відповідь УЦОЯО

Абітурієнтам, які не встигли вчасно підтвердити участь в мультипредметному тесті, можуть зареєструватись на додаткову сесію.
В УЦОЯО наголосили, що кінцевий термін підтвердження участі збіг 7 червня, це було однією з основних умов.
"Якщо вступник протягом основного періоду реєстрації сформував реєстраційну картку учасника ЗНО на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, однак до 7 червня з тих чи тих причин не зміг підтвердити своєї участі в НМТ, він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування", – йдеться в повідомленні.
Для того, щоб зареєструватись на додаткову сесію, абітурієнтам потрібно дотримуватись наступного алгоритму:
- 8-18 липня – заповнити форму на своїй інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ", де потрібно також вибрати країну чи регіон України та населений пункт, у якому є екзаменаційний центр.
- 1-10 серпня – остаточно вказати інформацію про місце проходження мультитесту.
- до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку, де буде вказано місце і адреса проведення екзаменування.
- 16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії.
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|Фото: monkeybusiness/Depositphotos
В УЦОЯО також зазначили, що в разі відсутності даних для доступу до Інформаційної сторінки, абітурієнти можуть скористатись сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022" і отримати логін і пароль.
Нагадаємо, з 1 вересня школярі та студенти повернуться на навчання до закладів освіти офлайн.
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