Що робити, якщо абітурієнт не встиг підтвердити свою участь у спрощеному ЗНО? Відповідь УЦОЯО

Абітурієнтам, які не встигли вчасно підтвердити участь в мультипредметному тесті, можуть зареєструватись на додаткову сесію.

В УЦОЯО наголосили, що кінцевий термін підтвердження участі збіг 7 червня, це було однією з основних умов.

"Якщо вступник протягом основного періоду реєстрації сформував реєстраційну картку учасника ЗНО на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, однак до 7 червня з тих чи тих причин не зміг підтвердити своєї участі в НМТ, він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб зареєструватись на додаткову сесію, абітурієнтам потрібно дотримуватись наступного алгоритму:

8-18 липня – заповнити форму на своїй інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ", де потрібно також вибрати країну чи регіон України та населений пункт, у якому є екзаменаційний центр.

1-10 серпня – остаточно вказати інформацію про місце проходження мультитесту.

до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку, де буде вказано місце і адреса проведення екзаменування.

16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії.

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Фото: monkeybusiness /Depositphotos

В УЦОЯО також зазначили, що в разі відсутності даних для доступу до Інформаційної сторінки, абітурієнти можуть скористатись сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022" і отримати логін і пароль.

Нагадаємо, з 1 вересня школярі та студенти повернуться на навчання до закладів освіти офлайн.