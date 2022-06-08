Що робити, якщо абітурієнт не встиг підтвердити свою участь у спрощеному ЗНО? Відповідь УЦОЯО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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8 червня 2022

Абітурієнтам, які не встигли вчасно підтвердити участь в мультипредметному тесті, можуть зареєструватись на додаткову сесію.

В УЦОЯО наголосили, що кінцевий термін підтвердження участі збіг 7 червня, це було однією з основних умов.

"Якщо вступник протягом основного періоду реєстрації сформував реєстраційну картку  учасника ЗНО на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, однак до 7 червня  з тих чи тих причин не зміг підтвердити своєї участі в НМТ, він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування", – йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб зареєструватись на додаткову сесію, абітурієнтам потрібно дотримуватись наступного алгоритму:

  • 8-18 липня – заповнити форму на своїй інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ", де потрібно також вибрати країну чи регіон України та населений пункт, у якому є екзаменаційний центр.
  • 1-10 серпня – остаточно вказати інформацію про місце проходження мультитесту.
  • до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку, де буде вказано  місце і адреса проведення екзаменування.
  • 16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії.

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Фото: monkeybusiness/Depositphotos

В УЦОЯО також зазначили, що в разі відсутності даних для доступу до Інформаційної сторінки, абітурієнти можуть скористатись сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022" і отримати логін і пароль.

Нагадаємо, з 1 вересня школярі та студенти повернуться на навчання до закладів освіти офлайн.

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