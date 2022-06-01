Участь у спрощеному ЗНО підтвердили 170 тисяч українців із майже пів мільйона зареєстрованих

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
3479
1 червня 2022

Майже 190 тисяч українців підтвердили свою участь у національному мультипредметному тестуванні цього року.

Дані Українського центру оцінювання якості освіти станом на 1 червня озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зокрема, із загальної кількості потенційних учасників спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання 170 тисяч складатимуть тест в Україні та понад 20 тисяч – за кордоном.

Водночас реєстраційних карток на сайті УЦОЯО у 2,5 рази більше – понад 492 тисячі.

 Фото: Photographee.eu/Depositphotos

"Остаточно визначитися з вибором міста/країни і за потреби змінити населений пункт на той, де буде зручніше складати тестування, учасники зможуть на другому етапі, з 21 червня до 7 липня 2022 року", – нагадав Шкарлет.

Усім, хто має намір складати НМТ цього року, необхідно підтвердити своє бажання на власній інформаційній сторінці та обрати із запропонованого переліку населений пункт до 7 червня.

"(Лише) створення реєстраційної картки не є підтвердженням участі (у національному мультипредметному тесті)",наголосили у МОН.

Читайте також: Зруйновані школи, тиск на вчителів та заборона української: омбудсмен заявив про освітній геноцид

Завантажити запрошення-перепустку із датою, часом і місцем проходження НМТ (основна сесія) учасники зможуть лише з 12 липня після проходження двох етапів підтвердження своєї участі у тестуванні.

Водночас з 10 червня до 20 червня майбутні вступники зможуть зареєструватися на додаткову сесію НМТ.

"Також передбачено проведення спеціальної сесії, щоб кожен мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти", – зазначив міністр освіти і науки.

Нагадаємо, цього року через війну майбутні вступники замість класичного ЗНО складатимуть НМТ з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, у якому форматі проходитиме тестування. 

Читайте також: Вступ-2022: омбудсмен пояснив, які корупційні ризики загрожують вступникам




 4100
Суспільство

"Тримав" газ для містян під обстрілами: історія зварювальника з розбомбленого Чернігова

Діана Кречетова
 10353
Суспільство

"Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни

Тетяна Гонченко
 203511
Суспільство

Мобілізація триває: чи можуть відправити на передову з ТрО або без підготовки й амуніції

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Тримав" газ для містян під обстрілами: історія зварювальника з розбомбленого Чернігова

Діана Кречетова
У ЗСУ записали ролик, присвячений постраждалим від війни українським дітям
Як в Україні змінилося ставлення до ЛГБТ. Опитування
З Харківського юридичного університету відрахували студентку за співпрацю з окупантами
Росія примусово вивезла з України понад 234 тисячі дітей – радниця Зеленського
Участь у спрощеному ЗНО підтвердили 170 тисяч українців із майже пів мільйона зареєстрованих
Суспільство

"Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни

Тетяна Гонченко
Суспільство

Мобілізація триває: чи можуть відправити на передову з ТрО або без підготовки й амуніції

Олена Барсукова