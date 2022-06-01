Участь у спрощеному ЗНО підтвердили 170 тисяч українців із майже пів мільйона зареєстрованих

Майже 190 тисяч українців підтвердили свою участь у національному мультипредметному тестуванні цього року.
Дані Українського центру оцінювання якості освіти станом на 1 червня озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Зокрема, із загальної кількості потенційних учасників спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання 170 тисяч складатимуть тест в Україні та понад 20 тисяч – за кордоном.
Водночас реєстраційних карток на сайті УЦОЯО у 2,5 рази більше – понад 492 тисячі.
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"Остаточно визначитися з вибором міста/країни і за потреби змінити населений пункт на той, де буде зручніше складати тестування, учасники зможуть на другому етапі, з 21 червня до 7 липня 2022 року", – нагадав Шкарлет.
Усім, хто має намір складати НМТ цього року, необхідно підтвердити своє бажання на власній інформаційній сторінці та обрати із запропонованого переліку населений пункт до 7 червня.
"(Лише) створення реєстраційної картки не є підтвердженням участі (у національному мультипредметному тесті)", – наголосили у МОН.
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Завантажити запрошення-перепустку із датою, часом і місцем проходження НМТ (основна сесія) учасники зможуть лише з 12 липня після проходження двох етапів підтвердження своєї участі у тестуванні.
Водночас з 10 червня до 20 червня майбутні вступники зможуть зареєструватися на додаткову сесію НМТ.
"Також передбачено проведення спеціальної сесії, щоб кожен мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти", – зазначив міністр освіти і науки.
Нагадаємо, цього року через війну майбутні вступники замість класичного ЗНО складатимуть НМТ з трьох предметів: української мови, математики та історії України.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, у якому форматі проходитиме тестування.
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