Участь у спрощеному ЗНО підтвердили 170 тисяч українців із майже пів мільйона зареєстрованих

Майже 190 тисяч українців підтвердили свою участь у національному мультипредметному тестуванні цього року.

Дані Українського центру оцінювання якості освіти станом на 1 червня озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зокрема, із загальної кількості потенційних учасників спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання 170 тисяч складатимуть тест в Україні та понад 20 тисяч – за кордоном.

Реклама:

Водночас реєстраційних карток на сайті УЦОЯО у 2,5 рази більше – понад 492 тисячі.

"Остаточно визначитися з вибором міста/країни і за потреби змінити населений пункт на той, де буде зручніше складати тестування, учасники зможуть на другому етапі, з 21 червня до 7 липня 2022 року", – нагадав Шкарлет.

Усім, хто має намір складати НМТ цього року, необхідно підтвердити своє бажання на власній інформаційній сторінці та обрати із запропонованого переліку населений пункт до 7 червня.

"(Лише) створення реєстраційної картки не є підтвердженням участі (у національному мультипредметному тесті)", – наголосили у МОН.

Завантажити запрошення-перепустку із датою, часом і місцем проходження НМТ (основна сесія) учасники зможуть лише з 12 липня після проходження двох етапів підтвердження своєї участі у тестуванні.

Реклама:

Водночас з 10 червня до 20 червня майбутні вступники зможуть зареєструватися на додаткову сесію НМТ.

"Також передбачено проведення спеціальної сесії, щоб кожен мав змогу навчатися в омріяному закладі вищої освіти", – зазначив міністр освіти і науки.

Нагадаємо, цього року через війну майбутні вступники замість класичного ЗНО складатимуть НМТ з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, у якому форматі проходитиме тестування.