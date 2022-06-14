МОН рекомендує школам створити літні табори для дітей

Міністерство освіти і науки просить заклади освіти створити літні пришкільні табори для дітей в умовах війни.

Організацію оздоровлення та відпочинку дітей мають забезпечити органи місцевої влади, повідомили на сайті МОН.

Зокрема у МОН вважають, що на базі закладів освіти мають бути створені денні табори з тематичними змінами, науковими, спортивними, мовними школами.

Як зазначили в міністерстві, вони потрібні для захисту дітей в умовах воєнного стану, особливо це стосується переселенців, які зупинилися в місцях компактного проживання.

"Організація пришкільних таборів можлива лише за умови створення безпечних умов перебування дітей та учителів", – зазначили в МОН.

У цих таборах на час літніх канікул педагоги мають особливо сконцентруватись на ознайомленні дітей з українськими традиціями, обрядами, звичаями та культурою.

На додачу до цього у МОН радять проводити виховну та навчальну діяльність з дітьми із врахуванням вікових особливостей.

"Наразі активно до цієї роботи доєдналися комунальні позашкільні заклади екологічного, технічного, художнього напряму, системи МАН.

Найбільше таких таборів у Чернівецькій області. Активна робота здійснюється у Волинській, Вінницькій, Житомирській областях", – кажуть в міністерстві.

На сайті МОН також можна ознайомитись із розкладом роботи закладів позашкільної освіти під час канікул і графік проведення спортивних заходів.