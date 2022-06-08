Освітній омбудсмен розповів про ситуацію із зарплатами для вчителів

Світовий банк перерахував 52 мільярди гривень на зарплати вчителів та держслужбовців в Україні.

Наразі освітяни скаржаться на масові урізання зарплатні, однак ситуація має змінитись, повідомив Освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Горбачов розповів, що останнім часом окрім скарг про зарплату до нього надходили повідомлення, що вчителів змушували писати заяви про відпустку за власний рахунок та погрожували звільненням.

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"Світовий банк цільовим призначенням виділяє півтора мільярда доларів США (близько 52 млрд грн) саме на зарплати держслужбовцям та педагогам.

Для розуміння обсягу допомоги: на зарплати вчителям у Державному бюджеті на весь 2022 рік закладено 108 млрд грн", – каже він.

Він зазначив, що вчителям більше не зможуть відмовити у виплаті зарплат через начебто відсутність грошей.

У Світовому банку зазначили, що це нове фінансування, яке є частиною пакету підтримки України на суму понад 4 млрд доларів.

Фінансові гарантії підтримки цього проєкту надали Великобританія, Нідерланди, Литва та Латвія, а також паралельне фінансування отримано від Італії.

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"Попри війну, що триває, ми працюємо з нашими партнерами-донорами, щоб допомогти забезпечити українців у постійному доступі до медичних послуг, освіти та соціального захисту", – сказав президент Світового банку Девід Малпас.