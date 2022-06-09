Шкарлет про офлайн-навчання з 1 вересня: рішення ухвалюватимуть на місцях

Рішення щодо того, у якому форматі – онлайн чи офлайн – відновиться навчання у закладах освіти з 1 вересня, будуть ухвалювати органи місцевого самоврядування.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданок з 1+1" 9 червня.

За його словами, це рішення залежатиме від безпекової ситуації конкретного регіону.

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"З огляду на те, що Міністерство освіти не має прямого менеджменту на школи, ухвалювати рішення щодо офлайн- чи онлайн-формату все-таки будуть засновники, місцеві органи, керівники об’єднаних громад, мерії міст, військові адміністрації. І лише за наявності забезпечення безпеки для учасників освітнього процесу може бути формат офлайн", – наголосив Шкарлет.

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Також він додав, що школярів не будуть відраховувати у разі невідвідування занять офлайн.

"Це основна вимога. Ми навчилися навчатися у подвійному, змішаному, дистанційному форматі, тому найголовніше завдання Міністерства освіти – забезпечити освітній процес у будь-якому форматі. Дитина не має бути відірваною від освітнього процесу", – підкреслив міністр.

При цьому глава МОН визнав, що два роки пандемії коронавірусу та початок повномасштабної війни вплинули на якість освітнього процесу в Україні та соціалізацію дітей, однак в умовах війни найголовніше – безпека.

МОН закликає органи місцевого самоврядування перевірити заклади освіти на наявність укриття, систем оповіщення, а також належні евакуаційні шляхи перед тим, як ухвалювати рішення щодо формату навчання.

Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що з 1 вересня школярі та студенти повернуться на навчання до закладах освіти офлайн. Він закликав дітей "готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".

Також Вітренко наголосив, що задля відновлення очного навчання за літо школи мають обладнати безпечними укриттями.