Шкарлет про офлайн-навчання з 1 вересня: рішення ухвалюватимуть на місцях

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
25540
9 червня 2022

Рішення щодо того, у якому форматі – онлайн чи офлайн – відновиться навчання у закладах освіти з 1 вересня, будуть ухвалювати органи місцевого самоврядування.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданок з 1+1" 9 червня. 

За його словами, це рішення залежатиме від безпекової ситуації конкретного регіону. 

Реклама:

"З огляду на те, що Міністерство освіти не має прямого менеджменту на школи, ухвалювати рішення щодо офлайн- чи онлайн-формату все-таки будуть засновники, місцеві органи, керівники об’єднаних громад, мерії міст, військові адміністрації. І лише за наявності забезпечення безпеки для учасників освітнього процесу може бути формат офлайн", – наголосив Шкарлет.

 Фото:  Alebloshka/Depositphotos

Читайте також: Освітній омбудсмен назвав одну з вимог до шкільних укриттів

Також він додав, що школярів не будуть відраховувати у разі невідвідування занять офлайн.

"Це основна вимога. Ми навчилися навчатися у подвійному, змішаному, дистанційному форматі, тому найголовніше завдання Міністерства освіти – забезпечити освітній процес у будь-якому форматі. Дитина не має бути відірваною від освітнього процесу", – підкреслив міністр.

При цьому глава МОН визнав, що два роки пандемії коронавірусу та початок повномасштабної війни вплинули на якість освітнього процесу в Україні та соціалізацію дітей, однак в умовах війни найголовніше – безпека.

Читайте також: У Харкові випускники 11 класу станцювали вальс перед руїнами своєї школи. ВІДЕО

Реклама:

МОН закликає органи місцевого самоврядування перевірити заклади освіти на наявність укриття, систем оповіщення, а також належні евакуаційні шляхи перед тим, як ухвалювати рішення щодо формату навчання.  

Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що з 1 вересня школярі та студенти повернуться на навчання до закладах освіти офлайн. Він закликав дітей "готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".

Також Вітренко наголосив, що задля відновлення очного навчання за літо школи мають обладнати безпечними укриттями. 

Читайте також: У Херсоні лише двоє директорів шкіл погодилися розпочинати новий навчальний рік за російською програмою


Реклама:


Реклама:
 3570
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2632
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3250
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат