Лише 8% шкіл мають укриття, які є обов’язковою умовою для очного навчання – омбудсмен

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 червня 2022

Аудит 13,7 тис. закладів загальної середньої освіти показав, що лише 8% з них мають обладнані укриття.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Розпочалася підготовка до нового навчального року, і варто усвідомлювати, що головне під час навчання та роботи – це життя та здоров’я учасників освітнього процесу, тому першою вимогою є їхня безпека.

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А одна з головних вимог безпеки в умовах війни – це наявність укриття у закладі освіти", – пояснив він.

 Фото: Olesiabilkei / Depositphotos

Особливу увагу звертають на школи та садочки, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях.

"Приблизно 1100 шкіл мають подібні укриття, а також ту чи іншу ступінь захисної споруди, яка дозволяє проводити очний навчальний процес", – заявив начальник ГУ загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко під час включення на 5 каналі.

Освітній омбудсмен зазначив, що ця кількість не є остаточною, бо керівництво шкіл ще може облаштувати укриття.

Раніше у МОН заявили, що навчання розпочнеться з 1 вересня лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами. Але остаточне рішення щодо формату ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування.

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