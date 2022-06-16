У Сумській ОВА показали наслідки обстрілу росіянами сільської школи. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
17760
16 червня 2022

На Сумщині сільська школа Краснопільської громади попала під обстріл.

Відео зруйнованого навчального закладу опублікував голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни не змінюють своїх орківських підлих дій під час війни.Отак виглядає звичайна школа у одному з сіл Краснопільської громади, яку обстріляли росіяни зі своєї території", написав він.

Реклама:

На відео можна побачити, як уламками зруйнованих стін засипані коридори школи, де стоять квіти.

Обломки лежать на підлогах у класах, а також на учнівських партах та на столі вчителя.

Читайте також: У Харкові випускники 11 класу станцювали вальс перед руїнами своєї школи. ВІДЕО

Нагадаємо, 15 червня 2022 року вороги обстріляли з вертольотів з території РФ Сумську область. Внаслідок обстрілу  одна людина загинула, 6 поранених.

Читайте також: Російські ракети в Чорткові пошкодили школи та садочок

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2743
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2561
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3223
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат