У Сумській ОВА показали наслідки обстрілу росіянами сільської школи. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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16 червня 2022

На Сумщині сільська школа Краснопільської громади попала під обстріл.

Відео зруйнованого навчального закладу опублікував голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни не змінюють своїх орківських підлих дій під час війни.Отак виглядає звичайна школа у одному з сіл Краснопільської громади, яку обстріляли росіяни зі своєї території", написав він.

На відео можна побачити, як уламками зруйнованих стін засипані коридори школи, де стоять квіти.

Обломки лежать на підлогах у класах, а також на учнівських партах та на столі вчителя.

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Нагадаємо, 15 червня 2022 року вороги обстріляли з вертольотів з території РФ Сумську область. Внаслідок обстрілу  одна людина загинула, 6 поранених.

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