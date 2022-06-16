Посадили грядки і завели порося: у КМДА показали побут бійців територіальної оборони. ФОТО

У Київській міській адміністрації показали, як живуть бійці 112-ї бригади територіальної оборони.

Бійці облаштували собі на блокпостах грядки, вирощені на них овочі, зокрема, цибулю вони використовують для приготування страв на саморобній печі. Окрім того, тероборонівці завели порося та облаштували собі укриття з табличкою "Небесна канцелярія".

"Оборонці Києва продовжують працювати на попередження можливих загроз, аби столиця залишалася готовою до протидії російській агресії. Місто вдячне своїм захисникам і всім, хто робить внесок у перемогу", – кажуть в КМДА.

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Нагадаємо, у Бучі місцеві мешканці облаштували під час бойових дій "кухню сили", а у Ірпені для людей, які втратили будинки, "Укрзалізниця" встановила вагони для тимчасового проживання.

Військовий ріже овочі

Пічка, на якій тероборонівці готують іжу

Господарство тероборонівців

Бійці облаштували собі на блокпостах грядки

Облаштували укриття з табличкою "Небесна канцелярія"

Навчання

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Фото: Олексія Самсонова