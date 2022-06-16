Посадили грядки і завели порося: у КМДА показали побут бійців територіальної оборони. ФОТО

Яна Осадча журналіст
23210
16 червня 2022

У Київській міській адміністрації показали, як живуть бійці 112-ї бригади територіальної оборони.

Бійці облаштували собі на блокпостах грядки, вирощені на них овочі, зокрема, цибулю вони використовують для приготування страв на саморобній печі. Окрім того, тероборонівці завели порося та облаштували собі укриття з табличкою "Небесна канцелярія".

"Оборонці Києва продовжують працювати на попередження можливих загроз, аби столиця залишалася готовою до протидії російській агресії. Місто вдячне своїм захисникам і всім, хто робить внесок у перемогу", – кажуть в КМДА.

Нагадаємо, у Бучі місцеві мешканці облаштували під час бойових дій "кухню сили", а у Ірпені для людей, які втратили будинки, "Укрзалізниця" встановила вагони для тимчасового проживання.

 Військовий ріже овочі
 Пічка, на якій тероборонівці готують іжу

 Господарство тероборонівців
Бійці облаштували собі на блокпостах грядки
 Облаштували укриття з табличкою "Небесна канцелярія"
 Навчання
 На посту

Читайте також: В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори

Фото: Олексія Самсонова




 7827
Здоров'я

Гроші на вітер: що варто знати волонтерам про ліки із сумнівною ефективністю та що не купувати на передову

Наталiя Бушковська
 13607
Суспільство

Історії маріупольців, які вижили. Записки із Запоріжжя

Леся Кесарчук
 18385
КУЛЬТУРА

Ірма Вітовська: Опір на сході й півдні зараз – найбільше досягнення останніх 8 років

Олексій Півторак

Головне на сайті


Здоров'я

Гроші на вітер: що варто знати волонтерам про ліки із сумнівною ефективністю та що не купувати на передову

Наталiя Бушковська
Влада може організовувати навчання школярів у закладах культури – МОН
Міністр освіти Шкарлет розповів, що служить у ТрО
Учені заявили про створення "наномашин", що вбивають ракові клітини
Мистецтво за 107 днів війни: українські митці продають картини на благодійному аукціоні
Тріо "Макроничі": реакції українців на приїзд європолітиків Макрона, Шольца і Драгі
Суспільство

Історії маріупольців, які вижили. Записки із Запоріжжя

Леся Кесарчук
КУЛЬТУРА

Ірма Вітовська: Опір на сході й півдні зараз – найбільше досягнення останніх 8 років

Олексій Півторак