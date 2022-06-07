Нацгвардійці показали, як проходять вихідні покинутого росіянами пса Макса. ФОТО

Військові Національної гвардії на Миколаївщині розповіли, як проводять вільний час з чотирилапим бійцем Максом, що служить на користь України.

За словами нацгвардійців, зараз службовий пес, якого раніше покинули росіяни, вдосконалюється у вивченні команд українською мовою. Проте у вільний від несення служби час Макс полюбляє купатися.

"А ви знали, що новоспечений чотирилапий боєць Макс, який зараз вірно служить українському народові в рядах миколаївських нацгвардійців, дуже любить купатися?

Після того, як Макс обрав у своєму житті правильний шлях і став на захист України, у нього з'явилось багато справ: він постійно вдосконалюється у вивченні української мови та справно несе службу, оберігаючи своїх бойових побратимів", – розповідають військові.

Пес Макс з напарником-кінологом з позивним Ріддіком

Також українські захисники оприлюднили фото "водних процедур" Макса між навчанням та службою.

Покинутий росіянами чотирилапий боєць у вільний від служби час полюбляє купатися

"Хоча зараз у нас не так багато часу на відпочинок, але як тільки з'являється вільна хвилинка, ми виходимо на берег річки, аби перепочити від службових буднів", – підкреслив наставник чотирилапого з позивним Ріддік.

Макс допомагає шукати диверсантів військовим на українському блокпості

За словами напарника-кінолога вівчарки, такий відпочинок Максу йде лише на користь.

"До своїх повсякденних службових обов'язків Макс завжди повертається у гарному настрої", – наголошують у Нацгвардії.

"Водні процедури" Макса у вільний від служби час

Нагадаємо, вівчарка Макс раніше служив на користь окупантів, які захопили одне із селищ на Миколаївщині. Коли українські військові прийшли звільняти населений пункт, службові собаки РФ розбіглися. Макса прихистили місцеві жителі, а згодом передали пса військовим Нацгвардії.

Зараз чотирилапий служить на українському блокпості та допомагає шукати російських диверсантів.