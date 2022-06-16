Міністр освіти Шкарлет розповів, що служить у ТрО

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет служить у добровольчому формуванні територіальної оборони.

Про це він розповів у коментарі "Суспільному".

За словами Шкарлета, він хотів приєднатися до ТрО ще у квітні, але не мав такої можливості через певний військовий протокол щодо діяльності Кабміну.

Також міністр зазначив, що держава сама вирішить, коли мобілізувати його. Також він має власну мисливську зброю і вміє нею користуватись.

Фото: Ксенія Семенова

Нагадаємо, раніше депутат Київради Михайло Наконечний опублікував фото із Сергієм Шкарлетом та ректором Національного авіаційного університету Максимом Луцьким.

Усі чоловіки позували у військовій формі, бронежилетах та з автоматами у Києві, коли російські окупанти вже покинули околиці столиці.

Тоді ці світлини викликали обурення у користувачів соцмереж. Сергій Шкарлет пізніше заявив, що його критикують "диванні війська".

Тепер міністр інакше прокоментував скандальне фото.

"Я прийшов, я ж чоловік, який мав на той час звання підполковника, який володіє зброєю, який з перших днів мав бажання записатись до ТрО, а те, що це фото…

Об'єктивно, я його не робив, коли воно записувалось, це фото було зроблено за бажанням керівника цього угруповання тероборони, я його не виставляв. Я взагалі не мав звички виставляти фото", – сказав очільник МОН.